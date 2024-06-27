Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve CHP heyetini ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve CHP heyetini ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve CHP heyetini kabul etti. Ziyarette Başkan Zeyrek, adil, eşitlikçi ve ulaşılabilir bir yönetim sergileyeceklerini belirtti. Başkan Akın ise başarıya birlikte ulaşacaklarını ifade etti.

27.06.2024 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma ile beraberindeki heyeti ağırladı. Adil, eşitlikçi ve ulaşılabilir bir yönetim sergileyeceğini belirten Başkan Zeyrek, "Vatandaşlarımızın emanet ettiği bu koltuğu en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Başkan Akın, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, CHP Kadın Kolları Başkanı Berrin Zünbülcan Tosunoğlu, CHP Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Solmaz, Meclis üyeleri ve CHP İlçe örgütü, Başkan Zeyrek'in konuğu oldu.

Ziyarette Başkan Akın, Başkan Zeyrek adına Ege Orman Vakfı'na yaptıkları fidan bağışı sertifikasını takdim etti. Güzel bir seçim döneminin yaşandığını dile getiren Zeyrek, şunları söyledi:

"Burada olan herkesin çok büyük emeği var. Bu koltuklarda oturuyorsak örgütümüzün emeği katkısı sayesindedir. Birliğimiz bütünlüğümüz bize bu başarıyı kazandırdı. 2028'de de inşallah taçlanacak ve o zaman tam bir anlam kazanacak. 75 yıl sonra gelen bir başarı Manisa merkez özelinde. Herkes çok özlemiş, biz de çok özledik. Bu başarıyı pekiştirmek lazım, çok çalışmak lazım. Bunun bilinciyle adaletli, hakkaniyetli, eşitlikçi ve ulaşılabilir bir başkanlık sergileyeceğiz. İnşallah 5 yılımız da bu şekilde geçecek. Vatandaşlarımızın emanet ettiği bu koltuğu en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Başkan Akın da "İnşallah bu söylediğiniz temenniler gerçekleştir ki arzuladığımız büyük hedefe hep birlikte ulaşırız. Bu doğrultuda da biz hem ilçemizde üzerimize düşeni yapıyoruz hem de Büyükşehirle ilgili olan kısımda bize üstlenilen rolleri başarıyla gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

Başkan Zeyrek, Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı'yı ve beraberindeki heyeti de makamında konuk ettiı. Ziyarette Başkan Cıllı, Başkan Zeyrek'i seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Başkan Zeyrek de Başkan Cıllı'ya tebriklerini ileterek, şöyle konuştu:

"Siyaset 31 Mart'ta bitti. 1 Nisan sabahı hizmet başladı"

"Manisa'mıza 5 yıl boyunca el ele, kol kola hizmet edeceğiz. Sizleri de tebrik ederim. Güzel bir seçim dönemi oldu. Vatandaşımız anahtarı size bıraktı. İnşallah Saruhanlımıza da iyi hizmetleri hep birlikte yaparız. Birlikte yürüttüğümüz projeler var. Onları öncelikle bitiririz. Sonrasında Büyükşehir olarak Saruhanlı'ya yapmak istediğimiz hizmetler var. Onları hayata geçiririz. Siyaset 31 Mart'ta bitti. 1 Nisan sabahı hizmet başladı. Burada 1 buçuk milyon kişinin Belediye Başkanı olarak halkımıza hizmet için çalışıyoruz. Burada partili var, partisiz var; politik var apolitik var. Herkese bizim kapımız sonuna kadar açık. Görev süremiz boyunca kanunların el verdiği oranda tüm yurttaşlarımıza eşit bir şekilde hizmet götürmek bizim önceliğimiz olacak."

Kaynak: ANKA

Ferdi Zeyrek, Çetin Akın, Turgutlu, Manisa, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve CHP heyetini ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye gri listeden çıktı mı Bakan Şimşek’in “Başardık“ paylaşımı büyük ses getirdi Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:07:42. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve CHP heyetini ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement