Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve CHP heyetini ağırladı

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma ile beraberindeki heyeti ağırladı. Adil, eşitlikçi ve ulaşılabilir bir yönetim sergileyeceğini belirten Başkan Zeyrek, "Vatandaşlarımızın emanet ettiği bu koltuğu en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Başkan Akın, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, CHP Kadın Kolları Başkanı Berrin Zünbülcan Tosunoğlu, CHP Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Solmaz, Meclis üyeleri ve CHP İlçe örgütü, Başkan Zeyrek'in konuğu oldu.

Ziyarette Başkan Akın, Başkan Zeyrek adına Ege Orman Vakfı'na yaptıkları fidan bağışı sertifikasını takdim etti. Güzel bir seçim döneminin yaşandığını dile getiren Zeyrek, şunları söyledi:

"Burada olan herkesin çok büyük emeği var. Bu koltuklarda oturuyorsak örgütümüzün emeği katkısı sayesindedir. Birliğimiz bütünlüğümüz bize bu başarıyı kazandırdı. 2028'de de inşallah taçlanacak ve o zaman tam bir anlam kazanacak. 75 yıl sonra gelen bir başarı Manisa merkez özelinde. Herkes çok özlemiş, biz de çok özledik. Bu başarıyı pekiştirmek lazım, çok çalışmak lazım. Bunun bilinciyle adaletli, hakkaniyetli, eşitlikçi ve ulaşılabilir bir başkanlık sergileyeceğiz. İnşallah 5 yılımız da bu şekilde geçecek. Vatandaşlarımızın emanet ettiği bu koltuğu en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Başkan Akın da "İnşallah bu söylediğiniz temenniler gerçekleştir ki arzuladığımız büyük hedefe hep birlikte ulaşırız. Bu doğrultuda da biz hem ilçemizde üzerimize düşeni yapıyoruz hem de Büyükşehirle ilgili olan kısımda bize üstlenilen rolleri başarıyla gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

Başkan Zeyrek, Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı'yı ve beraberindeki heyeti de makamında konuk ettiı. Ziyarette Başkan Cıllı, Başkan Zeyrek'i seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Başkan Zeyrek de Başkan Cıllı'ya tebriklerini ileterek, şöyle konuştu:

"Siyaset 31 Mart'ta bitti. 1 Nisan sabahı hizmet başladı"

"Manisa'mıza 5 yıl boyunca el ele, kol kola hizmet edeceğiz. Sizleri de tebrik ederim. Güzel bir seçim dönemi oldu. Vatandaşımız anahtarı size bıraktı. İnşallah Saruhanlımıza da iyi hizmetleri hep birlikte yaparız. Birlikte yürüttüğümüz projeler var. Onları öncelikle bitiririz. Sonrasında Büyükşehir olarak Saruhanlı'ya yapmak istediğimiz hizmetler var. Onları hayata geçiririz. Siyaset 31 Mart'ta bitti. 1 Nisan sabahı hizmet başladı. Burada 1 buçuk milyon kişinin Belediye Başkanı olarak halkımıza hizmet için çalışıyoruz. Burada partili var, partisiz var; politik var apolitik var. Herkese bizim kapımız sonuna kadar açık. Görev süremiz boyunca kanunların el verdiği oranda tüm yurttaşlarımıza eşit bir şekilde hizmet götürmek bizim önceliğimiz olacak."