Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve eşi öğrencilerle Hıdırellez kahvaltısında buluştu

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve eşi Nurcan Zeyrek, Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde öğretim gören öğrencilerle Hıdırellez kahvaltısında buluştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, haftanın ilk gününe Atatürk Kent Parkı'nda başladı. Başkan Zeyrek, burada eşi Nurcan Zeyrek ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakımevinde öğretim gören öğrencilerle Hıdırellez kahvaltısı yaptı. Kahvaltının ardından Başkan Zeyrek, çocuklarla tek tek ilgilendi, onlara masal kitabı armağan etti. Çocuklar kendileriyle tek tek ilgilenen Başkan Zeyrek'e, çerçevesini hazırladıkları Atatürk tablosunu hediye etti.