Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'ten Dağdere Mahallesi Ziyareti - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'ten Dağdere Mahallesi Ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Dağdere Mahallesi'nde yaptığı ziyarette belediyenin hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi vererek, sosyal belediyecilik anlamında çeşitli hizmetler sunmaya devam ettiklerini belirtti. Önümüzdeki ay Akhisar'da Kent Lokantası ve Halk Mandıra açılacağını duyurdu.

08.03.2025 14:11  Güncelleme: 16:09
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(MANİSA) - Dağdere Mahallesi ziyaretinde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Göreve gelmemizin üzerinden yaklaşık olarak 11 ay oldu. Özellikle sosyal belediyecilik anlamında birçok projeyi hayata geçirdik. Önümüzdeki ay da nasipse Akhisar'da Kent Lokantası, Halk Mandıra açılacak" dedi.

Zeyrek, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile birlikte ramazan ayının ilk cuma günü Dağdere Mahallesi'ni ziyaret etti. Cuma namazının ardından mahalle sakinleri ve çevre mahallelerin muhtarları ile bir araya gelen Zeyrek, bölgedeki ihtiyaçları ve talepleri dinleyerek hayata geçirilen ve yapılacak projelere ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Ziyaretinde mahalle sakinlerine seslenen Zeyrek, şunları söyledi:

"Göreve gelmemizin üzerinden yaklaşık olarak 11 ay oldu. Biz buraya bir yatırım yapacaksak önce Besim Başkan'a sorduk. Biz Akhisar'a 2025'te ne yapalım diye. Akhisar'da yapılacakları Besim Başkan ile sıralamaya koyduk. Dağdere'deki bu köprünün de olmazsa olmaz olduğunu biliyorduk. Çok büyük bir bütçede değildi, çok da rahat yapılabiliyormuş. Bir an önce de hemen hayata geçirdik."

"Cumhurbaşkanlığı kısıtlama tedbirlerine rağmen hizmet etmeye devam ediyoruz"

Dağdere'deki düğün salonu eksikliği için ekiplerin incelemeye geldiğini, ölçümlerini yaptığını belirten Zeyrek, "İnşallah düğün salonunu da en kısa sürede kazandıracağız. Cumhurbaşkanlığı kısıtlama tedbirleri var. Gelen paralar geçen yıla göre neredeyse 3'te 1 oranında. Buna rağmen biz hizmet etmeye devam ediyoruz. Biz seçimde hep söz verdik, dedik ki halkın parası halk için harcanacak diye. Allah'a çok şükür geçtiğimiz 11 ayda da bu çizgiden asla çıkmadık" ifadelerini kullandı.

11 ayda birçok noktaya dokunduklarını dile getiren Zeyrek, şöyle devam etti:

"Özellikle sosyal belediyecilik anlamında birçok projeyi hayata geçirdik. Önümüzdeki ay da nasipse Akhisar'da Kent Lokantası, Halk Mandıra açılacak. Anne Kart hizmeti başladı, yenidoğan bebeğe 'Hoş Geldin Bebek' paketleri gidiyor. Manisa bunların hepsinden mahrum kalmıştı. Artık Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bir Whatsapp hattı var. Çözmer'i arama, telefonda bekleme son buldu. Siz sorununuzu neyse oraya yazın, yazdığınız anda kendi dairesine gidiyor, çözüm noktasında anbean haber veriliyor. 444 99 45 numarasından bütün sorunlarını ulaştırabilirsiniz. Sorunlarınızı iletin ki çözüm bulalım."

Zeyrek ile birlikte daha önce Dağdere Mahallesi'nde cuma namazına gelecekleri sözünü verdiklerini hatırlatan Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu da şöyle konuştu:

"O sözü ramazanda vermiştik, ramazanın ilk cuması sizlerle buluştuk. Biz Ferdi Başkanımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Akhisar Belediyesi olarak biz de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Yeğenoba ile olan durumu da Başkanımızla konuştuk. Defalarca gelinip gidildi, bir türlü çözülemedi. Ama en sonunda Ferdi Başkanımız dedi ki bu köprü yapılacak, bu iki köy birbirine kısa yoldan bağlanacak. Çok şükür onu da başardık. Başta Ferdi Başkanımız olmak üzere bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Daha çok işimiz var, daha çok işler yapacağız. Şunu da söyleyeyim, ülkemizin ekonomisi iyi durumda değil. Ama bu ekonomiye rağmen bizim belediyelerimiz çalışmaya devam ediyor. Bizim tek amacımız var, halkın kendi parasını tekrar halka hizmet olarak sunmak. Biz çok şanslıyız, Ferdi Başkan gibi Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Canla başla çalışıyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'ten Dağdere Mahallesi Ziyareti - Son Dakika

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