Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek\'ten Hal Esnafına Ziyaret

Güncel

(MANİSA)- Manisa Meyve ve Sebze Hali'ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Bu şehir bize emanet. Bizim içtiğimiz çayda, içtiğimiz suda bile Selendi'nin dağ köyünde yalın ayak gezen çocuğun vebali ve hakkı vardır. Harcadığımız her kuruşu didik didik ediyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Meyve ve Sebze Hali'ni ziyaret etti. Başkan Ferdi Zeyrek, geçen ay gerçekleştirilen genel kurulla Manisa Meyve Sebze Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği Başkanlığı'na seçilen Mahfuz Yalçın ve hal esnafıyla bir araya geldi. Başkan Zeyrek'e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, Haller Şube Müdürü Eren Dağıstanlı, Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay eşlik etti. Hal esnafına 'hayırlı işler' dileyen Başkan Ferdi Zeyrek, esnafın taleplerini de dinledi.

Zeyrek, çalışmaları anlattı

Halde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaları anlatan Başkan Zeyrek, "Seçim sürecinde buradan da dile getirmiştik. Çatıyla ilgili ihale sürecini başlattık. Çatımızın tamiratını yapacağız. Son dükkanlara su gelmediği söylendi. MASKİ ekiplerimiz de onuna ilgili çalışmalara hızlıca başlayacaklar. Rampanın orada su birikmemesi için de tahliye hattı projelendirmesine ekiplerimiz başlayacak" dedi. Perşembe Pazarı'nın çatısının kapanması ile ilgili de bilgi veren Zeyrek, "Onun da çalışmasını başlatıyoruz. En kısa sürede orada da çalışmaları göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

"Bu şehir bize emanet"

Göreve geldiği ilk günden itibaren her zaman 'Bu para hepimizin parası' dediğini hatırlatan Başkan Zeyrek, "Biz bu emanetin her bir kuruşuna sahip çıkacağız. Bu parayı dert, sorun neyse oraya harcayacağız. Bu şehir bize emanet. Bizim içtiğimiz çayda, içtiğimiz suda bile Selendi'nin dağ köyünde yalın ayak gezen çocuğun vebali ve hakkı vardır. Harcadığımız her kuruşu didik didik ediyoruz. İnternet sitemizde de her ay nereye ne kadar harcadık açıklamasını yapıyoruz. İhalelerimizi canlı yayınlıyoruz. Yeter ki kurumun bir kuruşuna sahip çıkalım" diye konuştu.