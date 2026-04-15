Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi

15.04.2026 09:27  Güncelleme: 10:07
Manisa Büyükşehir Belediyesi, nisan ayı meclis toplantısında 2025 yılı Mali Faaliyet Raporu'nu kabul etti. Başkan Besim Dutlulu, yaz aylarında 50'den fazla projenin temelini atacaklarını ve sosyal belediyecilik projelerine devam edeceklerini açıkladı.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin nisan ayı meclis toplantısında 2025 yılı Mali Faaliyet Raporu kabul edildi. Yıllardır bekleyen sorunlara çözüm bulmaya devam edeceklerini dile getiren Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Çok ciddi bir yatırım ve ihale dönemindeyiz. Yaz aylarında 50'nin üzerinde projenin temelini atacağız. Yıllardır bekleyen, kronikleşmiş sorunlara tek tek çözüm bulacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 2025 yılı Mali Faaliyet Raporu kabul edildi. Toplantıya, Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlık etti. Genel Sekreter Burak Deste tarafından meclis üyelerine sunulan mali tablolara göre, Büyükşehir Belediyesi 2025 yılında öngörülen gelir hedeflerini aştı. Deste, belediyenin mali performansına ilişkin öne çıkan rakamları, "2024 yılında 8.8 milyar TL olan toplam gelir, 2025 yılı için 11,8 milyar TL olarak bütçelenmişti. Ancak yılsonu gerçekleşme rakamı 13 milyar TL'ye ulaştı. Yüksek enflasyonun gelir kalemleri üzerindeki etkisini doğru yöneten belediyemiz, 2025 yılını 1 milyar liranın üzerinde bütçe fazlası ile kapattı. Belediyenin gelirlerinin yaklaşık yüzde 90'ı merkezi yönetim tarafından aktarılan vergi paylarından oluştu" sözleriyle açıkladı.

Genel Sekreter Deste, kredi derecelendirme notunun Türkiye ortalamasının üzerinde ve sağlam olduğunu vurgulayarak, "Araç, makine ve ekipmana ciddi yatırım yaptık. Artık her işimizi kendi imkanlarımızla yapacak güce ulaştık" dedi.

"Manisa'nın her noktasında çalışmalara başlıyoruz"

Başkan Dutlulu ise yoğun bir yatırım dönemine girdiklerini belirterek, "Çok ciddi bir yatırım ve ihale dönemindeyiz. Yaz aylarında 50'nin üzerinde projenin temelini atacağız. Yıllardır bekleyen, kronikleşmiş sorunlara tek tek çözüm bulacağız. Soma'daki meydan projesinden Turgutlu Ergenekon Kavşağı'na, Salihli Sevgi Yolu'ndan yeni otogarlara kadar Manisa'nın her noktasında çalışmalara başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediyenin kendi imkanlarıyla her şeyi yapabilecek güce ulaştığını vurgulayan Dutlulu, asfalt sorununu tamamen çözeceklerini belirtti. Dutlulu, "Salihli ve Akhisar'daki tesislerimizle asfaltın tamamını kendimiz üretiyoruz. Manisa merkezine de üçüncü bir tesis kuracağız. Manisa'nın önümüzdeki 20 yıl boyunca asfalt üretimiyle ilgili hiçbir sorunu olmayacak. Kendi ekipmanımızla, kendi işçimizle Manisa'nın yollarını baştan aşağı yeniliyoruz" diye konuştu.

"Emeklilerimizin ilaç katkı paylarını biz ödeyeceğiz"

Sosyal belediyecilik projelerine de geniş yer ayıran Başkan Dutlulu, "Sosyal belediyecilik vizyonumuzu Manisa Şehir Kart ile bir adım öteye taşıyoruz. Bu proje ile şehrimizdeki her lokanta Kent Lokantası'na, her bakkal Halk Bakkal'a dönüşecek. Hem esnafımıza hem de vatandaşımıza can suyu olacağız. Emeklilerimizin ilaç katkı paylarını biz ödeyeceğiz, şeker hastası gençlerimizin sensör maliyetlerini biz üstleneceğiz. Sosyal devlet anlayışını Manisa'da yaşatmaya devam edeceğiz" müjdesini verdi.

Dutlulu, dijital güvenlik yatırımlarından tarımsal desteklere kadar her alanda vites yükselttiklerini ifade ederek; güneş panelli akıllı sistemlerle temizlik denetimi yapacaklarını ve "Tarım Erasmus'u" projesiyle üreticileri modern tarımı incelemek üzere İtalya'ya göndereceklerini sözlerine ekledi. Başkan Dutlulu, konuşmasının sonunda tüm Manisalıları 21-26 Nisan günleri arasında gerçekleştirilecek 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'ne davet etti. Şehrin bir karnaval alanına dönüşeceğini belirten Dutlulu, Manisa'nın adını uluslararası arenada gür bir sesle duyurmaya devam edeceklerini vurguladı.

Rapor kabul edilerek onaylandı

Toplantıda ayrıca meclis ihtisas komisyonları ve encümen üyeleri de belirlendi. 1. Meclis Başkanvekilliği'ne Ozan Kıvrak, 2. Başkanvekilliği'ne ise Elif Sümeyye Duygulu seçildi. Encümen üyeliklerine ise Kubilay Çetin Bozer, Tamer Aluş, Faruk Östlüer, Lütfü Akdağ ve Engin Demirdal seçildi. 2025 Yılı Mali Faaliyet Raporu, meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilerek onaylandı.

Kaynak: ANKA

