Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Amatör Spor Kulüplerine 12 Milyon 750 Bin Liralık Destek

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentte faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine nakdi desteğini sürdürüyor. Bu yıl üç katına çıkarılan destekle 123 kulübe, 12 milyon 750 bin liralık maddi katkı sağlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Manisa'mızı her alanda parmakla gösterilen, spor açısından da centilmenlik ruhunu tam yaşatan bir spor şehri haline getirmek istiyoruz" dedi.

Spora ve sporcuya destek olmak ve genç nesilleri spora teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine nakdi destekte bulundu. Tarık Almış Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene Besim Dutlulu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Manisa Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Salih Pektaş, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, amatör spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri ile sporcular katıldı.

"Manisa'nın 17 ilçesinde, tüm branşlardaki amatör spor kulüplerimize desteğimiz katlanarak devam edecek"

Her zaman sporun ve sporcunun yanında olacaklarını vurgulayan Dutlulu, "Özellikle gençlerimiz için amatör sporların ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Geçtiğimiz hafta amatör futbol kulüpleriyle kahvaltı düzenlemiş, verdiğimiz desteği üç katına çıkarttığımızın müjdesini vermiştik. 123 kulübümüze 12 milyon 750 bin liralık destek vereceğiz. Türkiye'de sporu futbol ve diğerleri olarak ne yazık ki ikiye ayırmak durumunda kalıyoruz. Diğer spor kulüplerimizin de içi ferah olsun. Arkadaşlarımız onunla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Manisa'nın 17 ilçesinde, tüm branşlardaki amatör spor kulüplerimize desteğimiz katlanarak devam edecek" diye konuştu.

Gençlerle bir arada olmanın çok keyifli olduğunu dile getiren Dutlulu sözlerine, şöyle devam etti:

"Bir spor takımında spor ile uğraşmak, sizlerin kişisel gelişimi için çok önemli. Biz Manisalılar olarak, futbolundan basketboluna kadar tüm amatör sporlarda herkese örnek olmalıyız. Yaptığınız sporlarda hem oyununuz ile hem ahlakınız ile tüm Türkiye'ye örnek olalım. Kavgadan uzak duralım. Dilimize dikkat edelim. Bu sporları yaparken düşman değil, dost kazanalım. Buraya gelen her bir kulübün bizim misafirimiz olduğunu unutmayalım. İnsanlar Manisa'ya geldikten sonra 'Burada öyle bir şekilde ağırlandık ki hakikaten bir kardeş takıma gelmişiz' desinler. Sizler aynı zamanda Manisa'nın spor ve kültür elçilerisiniz. Bu bakımdan sporcularımıza güveniyoruz, inanıyoruz. Nasıl amatör kulüplerimizin yanındaysak, nasıl gençlere yatırım yapan her kulübün yanında oluyorsak, sizlerin de yanında olmaya, destek vermeye devam edeceğiz. Bir kısmınızın profesyonel sporlara yönlenmesinde, bir kısmınızın da daha sağlıklı bir hayat kurmanıza faydalı olan bu sporları yapmanız için elimizden gelen desteği ve yatırımı yapacağız. Çünkü sizleri çok seviyor ve önemsiyoruz."

"Kendi kulübümüzde sporcu sayımızı artıracağız"

Hem spor salonları yapacaklarını hem de amatör sporlara destek vermeyi sürdüreceklerini kaydeden Dutlulu, "Kendi kulübümüzde sporcu sayımızı artıracağız. Her bakımdan amacımız bir spor şehri yaratmak. Manisa'yı parmakla gösterilen, spor açısından centilmenlik ruhunu tam yaşatan bir spor şehri haline getirmek istiyoruz. Misafir olan takımlara, misafir gittiğiniz takımlara şunu dedirtin. 'Bu Manisalılar ne kadar düzgünler, ne kadar iyi sporcular yetiştirilmiş. Bu Manisalılar hem sporda örnek olmuşlar hem de ahlaken örnek olmuşlar.' Biz bu konuda sizlere güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur da "Sanayi, ticaret, turizm, eğitim ve sporda Ege'nin yükselen değerleri arasında bulunan, marka olma yolunda hızla ilerleyen Manisa'nın Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun destekleriyle bu markayı yükseltmek adına 123 spor kulübüne yapılacak olan 12 milyon 750 bin liralık nakdi yardım için kendim ve kulüplerimiz adına teşekkür ederim. Besim Başkan'ımız her istediğimize yardımcı oluyor. Tüm spor kulüplerimiz adına Besim Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Salih Pektaş ise "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman kırmadılar. Amatör spor kulüpleri Manisa'da taraftarıyla, sporcusuyla, yöneticileriyle çok büyük bir aile olduğunu gösteriyor. Bu destekler çocuklarımıza gerçekten fayda sağlıyor. Başta Besim Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Federasyon Başkanı Erol Timur, Dutlulu'ya amatör spor kulüplerine verdiği destekten dolayı teşekkürlerini ileterek plaket takdim etti. Ardından kulüp başkanlarına nakdi yardım çekleri teslim edildi.