Manisa Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi Personeline Etkili İletişim Eğitimi

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Çağrı Merkezi'nin hizmet kalitesini artırmak amacıyla personel için "etkili iletişim" eğitimi düzenledi.

Hizmet kalitesini artırmayı amaçlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, personel eğitimlerine Çağrı Merkezi ile devam etti. Manisalılar ile Büyükşehir Belediyesi arasında köprü görevi gören operatörlere "etkili iletişim" eğitimi verildi. İki gün süren eğitimlere Halkla İlişkiler Şube Müdürü Serra Haznacı Yüksel de katıldı.

Eğitimde uzmanlar tarafından çalışanlara; uygun konuşma metinlerinin hazırlanması, etkin dinleme ve empati yapma becerilerinin geliştirilmesi, proaktif olma, hızlı, etkin iletişim kurma ve sürdürme becerilerini geliştirilmesi konuları anlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ne 444 99 45 numaralı hattan ulaşılabiliyor.