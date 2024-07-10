Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri'nden LGS'de Büyük Başarı

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri'nin (MABEM) eğitim desteği verdiği öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında büyük başarı gösterdi. LGS'ye Büyükşehir'in desteği ile hazırlanan bin 411 öğrencinin 104'ü Türkiye genelindeki en başarılı yüzde 10'luk, 6'sı yüzde 1'lik, 10'u yüzde 2'lik, 18'i ise yüzde 3'lük dilimde yer aldı.

MABEM'de öğrenim gören Yunusemre MABEM öğrencisi İrem Toraman yalnızca bir yanlışla 0,07'lik dilimde, Şehzadeler MABEM öğrencisi Doruk Arusan da iki yanlış yaparak 0,19'luk yer alma başarısı gösterdi.

MABEM'de sınava hazırlanan 6 öğrenci yüzde 1'lik, 10 öğrenci yüzde 2'lik, 18 öğrenci yüzde 3'lük, 25 öğrenci yüzde 4'lük, 35 öğrenci yüzde 5'lik ve 104 öğrenci yüzde 10'luk dilimde yer aldı.

Başkan Zeyrek öğrencileri tebrik etti

Gençlere güzel bir gelecek sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, LGS'ye MABEM'de hazırlanarak, başarı elde eden tüm öğrencileri tebrik etti.

MABEM'lerde öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti de ücretsiz olarak veriliyor. 28 Haziran itibariyle başlayan LGS tercih sürecinin, 17 Temmuz'a kadar devam edeceği, yerleştirme sonuçlarının da 22 Temmuz Pazartesi günü açıklanacağı belirtildi.