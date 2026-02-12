Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne "Eloge" Marka Ödülü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne "Eloge" Marka Ödülü

12.02.2026 15:58  Güncelleme: 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından verilen Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) 2025 sonuçları kapsamında marka kullanım hakkı elde etti. Belediyenin iyi yönetişim ilkeleri doğrultusunda sağladığı şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi başarılara dikkat çekildi.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından verilen Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) 2025 sonuçları kapsamında marka kullanım hakkı kazandı.

Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen kalite ve yönetişim mükemmelliği markası olan ELoGe, belediyelerde iyi yönetişim ilkelerinin kurumsallaşmasını teşvik ederek vatandaşlara daha şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir hizmetler sunulmasını amaçlıyor. Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinin başvuru yapabildiği program kapsamında 12 iyi yönetişim ilkesi değerlendiriliyor.

Demokratik katılım, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü, kamu etiği, hesap verebilirlik, şeffaflık, verimli ve etkili yönetim, liderlik ve kapasite, vatandaşa duyarlılık, sağlam mali yönetim, sürdürülebilirlik ve yeniliğe açıklık gibi istenen ilkeleri yerine getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi de programa başvuru yaparak değerlendirilmeye alındı.

Büyükşehir Belediyesi, resmi internet sitesinde mali verileri yayınlaması ile hesap verebilirlik, ihaleleri canlı yayınlaması ile şeffaflık, vatandaşın taleplerine çözüm odaklı yaklaşımı ile vatandaşa duyarlılık, bütçeyi dengeli kullanmasıyla sağlam mali yönetimi, güneş enerji santralleri ve su tasarrufu sağlayan kurakçıl peyzaj çalışmaları ile sürdürülebilirlik gibi birçok ilkeyi bir rapor halinde programa sundu.

Örnek belediye olarak gösterildi

Türkiye'den toplam 16 belediye, yönetişim kapasitelerini sistematik şekilde iyileştirme konusundaki kararlılıklarıyla marka kullanım hakkını almaya hak kazandı. Geçen yıl 13 belediye, yerel yönetimlerde iyi yönetişim kültürünün sembolü olarak kabul edilen ELoGe'yi kullanma hakkı elde etmişti. Bu yıl ise gerçekleştirilen çalışmalar ve verilen taahhütler doğrultusunda marka kullanım hakkı, altı büyükşehir ve on ilçe belediyesi olmak üzere toplam 16 belediyeye verildi.

2026 yılı için markayı kullanma hakkını; Adana, Ankara, Eskişehir, Gaziantep, Manisa ve Balıkesir Büyükşehir Belediyeleri ile Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Bornova, Etimesgut, Fatih, Odunpazarı, Sultanbeyli, Tepebaşı ve Kadıköy Belediyeleri elde etti. EloGe marka ödülünü kazanan Manisa Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda 'Hukukun Üstünlüğü' ilkesi kapsamında da diğer belediyeler arasında örnek belediye olarak gösterildi.

Ankara'da gerçekleştirilen marka takdim töreninde açılış konuşmalarını; Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı ve ELoGE Akreditasyon Platformu Başkanı Cecilia Dalman Eek, TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız ve Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden yaptı.

Çalışmalar devam edecek

ELoGE'nin temelinde yer alan hukukun üstünlüğü, şeffaflık, hesap verebilirlik, kamu etiği ve demokratik katılım gibi 12 ilkenin, belediyeler için ortak bir yönetişim çerçevesi sunduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Büyükşehir'in de bu ilke ve şeffaflık anlayışıyla hizmet verdiğini ifade etti. Karar alma süreçleri, vatandaşların katılımı ve hesap verebilirlik gibi temel anlayışları benimsediklerini söyleyen Deste, Marka kullanım hakkını korumak için aynı anlayışla çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

Avrupa Konseyi, Yerel Yönetim, Belediye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne 'Eloge' Marka Ödülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler Meclis'te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler
Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı Hemen kara listeye alındı Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı! Hemen kara listeye alındı
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
Trump, İsviçre’ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı Trump, İsviçre'ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı
Fenerbahçe’de Tedesco’nun geleceğiyle ilgili karar Fenerbahçe'de Tedesco'nun geleceğiyle ilgili karar
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak

17:02
Serdal Adalı yeni transferi ’’Ohhh’’ diyerek tanıttı Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
17:00
Kanbolat Görkem Arslan’a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
Kanbolat Görkem Arslan'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
16:48
Tedesco’dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na özel görev
Tedesco'dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na özel görev
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 17:18:49. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne "Eloge" Marka Ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.