Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne "Eloge" Marka Ödülü

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından verilen Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) 2025 sonuçları kapsamında marka kullanım hakkı kazandı.

Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen kalite ve yönetişim mükemmelliği markası olan ELoGe, belediyelerde iyi yönetişim ilkelerinin kurumsallaşmasını teşvik ederek vatandaşlara daha şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir hizmetler sunulmasını amaçlıyor. Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinin başvuru yapabildiği program kapsamında 12 iyi yönetişim ilkesi değerlendiriliyor.

Demokratik katılım, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü, kamu etiği, hesap verebilirlik, şeffaflık, verimli ve etkili yönetim, liderlik ve kapasite, vatandaşa duyarlılık, sağlam mali yönetim, sürdürülebilirlik ve yeniliğe açıklık gibi istenen ilkeleri yerine getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi de programa başvuru yaparak değerlendirilmeye alındı.

Büyükşehir Belediyesi, resmi internet sitesinde mali verileri yayınlaması ile hesap verebilirlik, ihaleleri canlı yayınlaması ile şeffaflık, vatandaşın taleplerine çözüm odaklı yaklaşımı ile vatandaşa duyarlılık, bütçeyi dengeli kullanmasıyla sağlam mali yönetimi, güneş enerji santralleri ve su tasarrufu sağlayan kurakçıl peyzaj çalışmaları ile sürdürülebilirlik gibi birçok ilkeyi bir rapor halinde programa sundu.

Örnek belediye olarak gösterildi

Türkiye'den toplam 16 belediye, yönetişim kapasitelerini sistematik şekilde iyileştirme konusundaki kararlılıklarıyla marka kullanım hakkını almaya hak kazandı. Geçen yıl 13 belediye, yerel yönetimlerde iyi yönetişim kültürünün sembolü olarak kabul edilen ELoGe'yi kullanma hakkı elde etmişti. Bu yıl ise gerçekleştirilen çalışmalar ve verilen taahhütler doğrultusunda marka kullanım hakkı, altı büyükşehir ve on ilçe belediyesi olmak üzere toplam 16 belediyeye verildi.

2026 yılı için markayı kullanma hakkını; Adana, Ankara, Eskişehir, Gaziantep, Manisa ve Balıkesir Büyükşehir Belediyeleri ile Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Bornova, Etimesgut, Fatih, Odunpazarı, Sultanbeyli, Tepebaşı ve Kadıköy Belediyeleri elde etti. EloGe marka ödülünü kazanan Manisa Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda 'Hukukun Üstünlüğü' ilkesi kapsamında da diğer belediyeler arasında örnek belediye olarak gösterildi.

Ankara'da gerçekleştirilen marka takdim töreninde açılış konuşmalarını; Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı ve ELoGE Akreditasyon Platformu Başkanı Cecilia Dalman Eek, TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız ve Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden yaptı.

Çalışmalar devam edecek

ELoGE'nin temelinde yer alan hukukun üstünlüğü, şeffaflık, hesap verebilirlik, kamu etiği ve demokratik katılım gibi 12 ilkenin, belediyeler için ortak bir yönetişim çerçevesi sunduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Büyükşehir'in de bu ilke ve şeffaflık anlayışıyla hizmet verdiğini ifade etti. Karar alma süreçleri, vatandaşların katılımı ve hesap verebilirlik gibi temel anlayışları benimsediklerini söyleyen Deste, Marka kullanım hakkını korumak için aynı anlayışla çalışmalara devam edeceklerini söyledi.