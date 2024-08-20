Manisa Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulansıyla İhtiyaç Sahiplerine Hizmet Veriyor

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, hasta nakil ambulansıyla ihtiyaç sahibi yurttaşlara hizmet veriyor. Nakil ambulansı ile hasta, yatalak ve engelli yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimleri kolaylaşırken, 2024 yılı içinde 864 kişi nakil hizmetinden yararlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hasta nakil ambulansı hizmeti ile desteğe ihtiyaç duyan dezavantajlı yurttaşların yanında olmayı sürdürüyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan uzman ekipler eşliğinde evinden alınan hastalar, sağlık kontrolleri için randevu aldıkları hastaneye götürülüyor. Tedavileri tamamlanan hastalar, daha sonra tekrar ambulansla evlerine bırakılıyor. Manisa il sınırları içerisinde ücretsiz olarak hizmet veren hasta nakil ambulansı hizmeti, 2024 yılının başından bu yana 864 kişiye ulaştı.

Hasta nakil ambulansı, 2017 yılında belinden rahatsızlık geçiren emekli memur Nurdan Gümüşbaş'a da destek veriyor. Nurdan Gümüşbaş, "Belediye'nin bu hizmeti vermesinden ve çalışanlarından aşırı memnunum. 3 senedir bu hizmeti alıyorum ve en ufak bir hata görmedim. Çok memnunum" dedi.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Erhan İnce ise hizmete ilişkin şu bilgileri verdi:

"Özellikle yatalak durumda olan ve engelli vatandaşlarımız, sağlık tesislerine ulaşım sağlamak için bizleri arıyor. Profesyonel ekiplerimizle yurttaşlarımızı sağlık tesislerine götürüyoruz. Tedavileri tamamlandıktan sonra tekrar evlerine bırakarak hizmet veriyoruz. Vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hasta veya dezavantajlı vatandaşlarımız, sağlık tesislerine ulaşmak için bizleri 444 99 45 veya 0531 373 59 15 numaralı hatlardan arayabilirler."