Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde Sokak Hayvanlarına Hizmet

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedavisi tamamlanan sokak hayvanları, sağlıklarına kavuştuktan sonra doğal yaşam alanlarına geri bırakılıyor. Ayda ortalama 600 hayvan, Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirilerek, tesisin olanaklarından yararlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, can dostların yaralarını sarmaya devam ediyor. Merkezde sahipsiz sokak hayvanlarının tedavilerinin uzman personel tarafından yapılmasının yanı sıra bakım, aşılama ve sahiplendirme gibi hizmetler de veriliyor.

Tesis sorumlusu Veteriner Başhekim Faruk Alptekin, sağlıksız sokak hayvanlarının yeniden hayata bağlanması için titizlikle çalıştıklarını belirtti. Alptekin, "Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezimize getirilen, sağlıksız durumdaki can dostlarımızın yeniden hayata tutunmasını sağlamak için özenle ve titizlikle çalışıyoruz. Ayda ortalama 600 sahipsiz sokak hayvanına hizmet veriyoruz, yılın ilk 6 aylık döneminde ise yaklaşık 3 bin 600 can dostu tesisimizin olanaklarından faydalandı. Merkezimize gelen hayvanların sağlıklarına kavuşmaları için yıl boyunca binlerce tedavi uygulaması gerçekleştiriyoruz. Bu süreçlerde bizi mutlu eden birçok iyileşme öyküsü de yaşanıyor" dedi.

Daire Başkanı Erhan İnce, sahiplenme çağrısı yaptı

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Erhan İnce, sokak hayvanlarını sahiplenmenin, çocukların dijital bağımlıktan kurtulmasına katkıda bulunacağına inandığını dile getirdi. Erhan İnce, şunları söyledi:

"Gezici Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı, (Vetbüs) projemizi yakın zamanda hayata geçirmeyi planlamaktayız. Özellikle ilçelerde ve mahallelerimizdeki muhtarlar ve hayvanseverlerle işbirliği yaparak, sokak hayvanlarımızın tedavisi, kısırlaştırılması ve aşılanması gibi hizmetleri yürüterek, halkın sağlığını korumak ve hayvan popülasyonunu kontrol altında tutmayı hedefliyoruz. Ancak ben buradan vatandaşlarımıza bir sahiplendirme çağrısı da yapmak istiyorum. Maalesef günümüzün en büyük problemlerden biri gerek çocuklarımızda gerek gençlerimizde bulunan dijital bağımlılıktır. Özellikle oyun ve internet bağımlılığı çok yüksek düzeyde görülmektedir. Eğer aileler, sokaklardaki can dostlarımızdan birini sahiplenirlerse hem bir canı sokaktan kurtarmış olur hem de çocuklarımızın sosyalleşmesine ve bağımlılıktan kurtulmasına destek sağlamış olur."

"Her canlının yaşam hakkına çok saygı duyan bir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız var"

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Güner ise "Her canlının yaşam hakkına çok saygı duyan bir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız var. 'Manisa'da sahipsiz sokak hayvanı yoktur çünkü onların sahipleri tüm Manisa halkıdır' düşüncesiyle, hayvan popülasyonunu kısırlaştırmayla istenilen seviyeye indirgemeyi hedefliyoruz. Ekolojik dengeyi de bozmadan, sadece günü kurtaran çözümlerle değil, uzun vadeli çözümlerle yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.