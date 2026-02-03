Manisa'da İş Sağlığı ve Güvenliği Masaya Yatırıldı

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, personelin daha sağlıklı ve güvenli koşullarda görev yapabilmesini sağlamak amacıyla düzenli olarak gerçekleştirdiği İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurulu Toplantıları'na devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İSG Kurulu Toplantıları'na devam ediyor. Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen son toplantıya; Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz ve Erk Kayabaş'ın yanı sıra daire başkanları, şube müdürleri ve İSG temsilcileri katıldı.

Toplantıda, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçedeki tüm hizmet binalarında, çalışanların sağlığı ve güvenliği için alınması gereken önlemler detaylı şekilde değerlendirildi. Ayrıca, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen iyileştirme projelerine ilişkin kurul üyelerine bilgilendirme yapıldı.

Görüşmede; mevcut uygulamaların geliştirilmesi, risklerin minimize edilmesi ve güvenli çalışma ortamlarının sürdürülebilir hale getirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de eğitim çalışmaları oldu. Sadece fiziksel önlemlerle yetinilmeyeceği; personelin İSG konusundaki bilincini ve farkındalığını artırmaya yönelik eğitim ile bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.