Manisa Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkram Etti

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Horozköy Meydanı ve Ulupark'ta, vatandalara yaklaşık 3 bin 500 kişilik aşure ikram etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, aşure iki noktada ikram edildi. Ulupark'ta düzenlenen aşure ikramına Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Gülbahar Tahmilci, belediye meclis üyeleri, daire başkanları ve şube müdürleri katıldı. Dualarla başlayan etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Türk bayrağı motifiyle süslenen aşure kazanının başına geçerek, vatandaşlara aşure ikram etti. Başkan Zeyrek, "Kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin sembolü olan lokmamızı paylaştığımız aşuremizi Allah kabul etsin" dedi. Ulupark'ın yanı sıra Horozköy Meydanı'nda da vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.