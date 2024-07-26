Manisa Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkram Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkram Etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Horozköy Meydanı ve Ulupark'ta vatandaşlara yaklaşık 3 bin 500 kişilik aşure ikram etti. Başkan Zeyrek, aşure kazanının başına geçerek, vatandaşlara aşure ikram etti.

26.07.2024 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Horozköy Meydanı ve Ulupark'ta, vatandalara yaklaşık 3 bin 500 kişilik aşure ikram etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, aşure  iki noktada ikram edildi. Ulupark'ta düzenlenen aşure ikramına Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Gülbahar Tahmilci, belediye meclis üyeleri, daire başkanları ve şube müdürleri katıldı. Dualarla başlayan etkinlikte  Büyükşehir Belediye Başkanı  Ferdi Zeyrek, Türk bayrağı motifiyle süslenen aşure kazanının başına geçerek, vatandaşlara aşure ikram etti. Başkan Zeyrek, "Kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin sembolü olan lokmamızı paylaştığımız aşuremizi Allah kabul etsin" dedi. Ulupark'ın yanı sıra Horozköy Meydanı'nda da vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Kaynak: ANKA

Muharrem Ayı, Manisa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkram Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
15:08 Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi
15:06 CHP’ye geçen belediyelerin kalem kalem borçları CHP'ye geçen belediyelerin kalem kalem borçları
14:32 Bazı il ve ilçeleri sayıp ’Sizden nefret ediyorum’ diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu Bazı il ve ilçeleri sayıp 'Sizden nefret ediyorum' diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu
14:03 Ağır işkence ölüm getirdi İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
15:42 Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı
15:35 Okan Buruk’tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor Okan Buruk'tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor
15:09 Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket! Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi
14:55 Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 17:53:00. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkram Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement