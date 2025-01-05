Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde Kadın İstihdamı Artış Gösterdi - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde Kadın İstihdamı Artış Gösterdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kadın çalışan sayısını 9 ayda 604'ten 744'e yükseltti. Başkan Ferdi Zeyrek, kadın istihdamının artırılmasının toplum ve kurum için önemli olduğunu vurguladı.

05.01.2025 12:57  Güncelleme: 13:41
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kadın sayısı 9 ayda 604'ten 744 yükseldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kadın istihdamının önemine dikkati çekerek, "Kadınların bilgi ve yeteneklerinden yararlanmak, hem kurumumuzu hem de toplumumuzu daha güçlü kılacaktır. Bu nedenle kadın istihdamını artırmak, bizim için bir tercih değil, bir sorumluluktur" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde 31 Mart Seçimleri'nin ardından kadın istihdamı arttı ve seçim öncesinde 604 olan kadın çalışan sayısı, aradan geçen dokuz ayda 744'e yükseldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kadınların iş hayatına dahil edilmesinin toplumsal kalkınma için vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurgulayarak, "Kadınların bilgi ve yeteneklerinden yararlanmak, hem kurumumuzu hem de toplumumuzu daha güçlü kılacaktır. Bu nedenle kadın istihdamını artırmak, bizim için bir tercih değil, bir sorumluluktur" diye konuştu.

"Kadınların çalışma hayatında daha görünür olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması için fırsatlar sunmanın önemine değinen Başkan Zeyrek, kadınların sadece ekonomik hayatta değil toplumsal hayatta da güçlenmesine katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi. Zeyrek, "Kadınlar, toplumu dönüştürme gücüne sahiptir. Onların aktif bir şekilde iş gücüne katılmaları, ekonomik ve sosyal kalkınmanın anahtarıdır. Bu yüzden kadınların çalışma hayatında daha görünür olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınların kariyer gelişimlerine destek sunan programlar hayata geçirildi. Başkan Zeyrek, bu projelere ilişkin "Kadınların liderlik rollerinde yer alması, toplumun geleceği için büyük bir kazanımdır. Belediye olarak bu alanda kadınların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Zeyrek, en önemli amaçlarının, Büyükşehir Belediyesi'nin bu adımların, kadınların iş gücüne katılımını artırarak diğer kurumlara da örnek olması olduğunu söyledi. Aralık ayında Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi'nin (CEMR), Avrupa'da yerel ve bölgesel düzeyde toplumun tüm kesimlerinin hizmetlerden eşit bir şekilde faydalanmaları amacıyla geliştirdiği 'Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladıklarını hatırlatan Zeyrek, "Belgeyi imzaladığımız gün, görev sürem ve yaşamım boyunca kadın erkek eşitliğinin hep savunucusu olacağımı söylemiştim. Bu sözümün arkasında olduğumu yineliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ferdi Zeyrek, Politika, Güncel, Manisa, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde Kadın İstihdamı Artış Gösterdi - Son Dakika

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