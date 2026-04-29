Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Afetzede Üreticilere Sera Naylonu Desteği

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula, Selendi, Gördes ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen fırtınada seraları zarar gören 23 üreticiye yüzde 100 hibeli sera tepe naylonlarını teslim etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, her koşulda çiftçilerin alın terine güç katmaya devam edeceklerini vurguladı.

Manisa genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve fırtına nedeniyle seraları hasar gören çiftçilerin mağduriyetini gidermek amacıyla başlatılan çalışmalar tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan saha incelemelerinin ardından üretime ara vermek zorunda kalan 23 üreticiye ihtiyaç duydukları sera naylonları ulaştırıldı.

Dutlulu, sosyal belediyecilik anlayışıyla üreticinin her koşulda yanında olduklarını vurgulayarak, "Doğal afetlerden etkilenen, alın teriyle toprağı işleyen çiftçimizin yanındayız. Son dönemde yaşanan afetler nedeniyle Kula, Selendi, Gördes ve Kırkağaç ilçelerimizde seraları hasar gören 23 üreticimize, sera tepe naylonlarını yüzde 100 hibe desteğiyle teslim ettik. Amacımız, çiftçimizin emeğinin yerde kalmaması ve üretim sürecinin aksamadan devam etmesidir. Alın terine güç katmaya, çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Teslimat sürecine ilişkin bilgi veren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Mustafa Eralp, önceliklerinin tarımsal faaliyetlerin kesintiye uğramaması olduğunu belirtti. Eralp, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, yaşanan doğal afetlerin ardından hızla hareket ederek üreticilerimizin yanındaki yerimizi aldık. Başkanımız Besim Dutlulu'nun bu konudaki hassasiyetiyle hızla çalışma başlattık. Zarar gören 23 çiftçimizin seralarını yeniden aktif hale getirebilmeleri için yüzde 100 hibeli sera naylonlarını teslim ettik. Temel gayemiz, hem Manisa hem de ülke ekonomisi için kritik önemdeki üretim sürecinin devamlılığını sağlamaktır" dedi.

Fırtınada serası hasar alan Selendili üretici Mehmet Kara, "Başvurumuzun ardından ekipler yerinde incelemelerini gerçekleştirdi. Mağduriyet yaşadığımız bu süreçte bizlere destek olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gördes'te serasında domates üreticiliği yaptığını aktaran Mehmet Çetin ise sağlanan destek sayesinde üretime kısa sürede yeniden başlayacaklarını belirten, "Belediyemiz sağ olsun başvurumuza hızlı yanıt verdi. En kısa sürede seralarımızı yenileyerek işimizin başına döneceğiz" ifadelerini kullandı.