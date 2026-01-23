Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuklara Sömestir Gezisi

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, sömestir tatilinde çocuklar için düzenlediği gezi programıyla eğlence ve kültürü bir araya getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocukların sömestir tatilini renklendirmek için gezi programı hazırladı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte, Yunusemre ve Soma'dan gelen çocuklar, buz pisti, Şehzadeler Parkı ve Masal Parkı'nı gezerek eğlenceli bir gün geçirdi.

Gezinin ilk durağı, İzmir Bornova'daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı oldu. Buz pateni pistine çıkan çocuklar, antrenörler eşliğinde kaymayı öğrendi. Buz pateni etkinliğinin ardından Manisa'ya dönen çocuklar, Şehzadeler Parkı ve Masal Parkı'nda vakit geçirdi. Program kapsamında ayrıca Çanakkale Şehitleri Anıtı Atatürk Sergi Salonu ile Manisa Kurtuluş Müzesi ziyaret edildi. Çocuklar, bu ziyaretlerde şehrin ve ülkenin tarihine ilişkin bilgiler edindi.

Sömestir tatili boyunca gezilerin, Manisa'nın tüm ilçelerinden gelen çocuklar için devam edeceği bildirildi.