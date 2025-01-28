Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Görme Engellilere Tarihi Gezi

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla Altınokta Körler Derneği üyeleri için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında katılımcılar Sardes Antik Kenti, Artemis Tapınağı, Sardes Antik Tiyatrosu ve Sardes Kilisesi gibi tarihi mekanları ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Altınokta Körler Derneği üyelerine özel bir etkinlik düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Sosyal Projeler Gençlik Spor Şube Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar Sardes Antik Kenti, Artemis Tapınağı, Sardes Antik Tiyatrosu ve Sardes Kilisesi gibi tarihi mekanları rehber eşliğinde ziyaret etti. Gezi sırasında Çinli turist kafilesiyle bir araya gelen dernek üyeleri, sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Görme engellerimizin yaşam sevincimizi engellemediğini bir kez daha gördük"

Gezinin öğleden sonraki kısmında katılımcılar, Salihli'nin önemli tarihi yapılarından biri olan Müdüre Hanım Konağı'nı ziyaret etti.

Altınokta Körler Derneği üyeleri, etkinlik için Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e teşekkür etti. Dernek üyeleri, "Belediyemizin bu organizasyonu sayesinde hem tarihi yerleri keşfettik hem de unutulmaz anılar biriktirdik. Görme engellerimizin yaşam sevincimizi ve keşfetme isteğimizi engellemediğini bir kez daha gördük" diyerek, memnuniyetlerini dile getirdi.

"Yalnızca bireylerin değil, toplumun tamamının farkındalığını artırmayı hedefliyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise etkinlikle ilgili olarak, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla her vatandaşımıza dokunmayı, onların hayatlarını kolaylaştırmayı ve yaşam kalitelerini artırmayı amaçlıyoruz. Görme engelli vatandaşlarımızın tarih ve kültürle buluşmasını sağlamak, onlara yeni deneyimler sunmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Bu tür etkinliklerle yalnızca bireylerin değil, toplumun tamamının farkındalığını artırmayı hedefliyoruz. Engelleri birlikte aşarak herkes için daha erişilebilir ve daha mutlu bir Manisa inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.