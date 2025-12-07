Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Odun Desteği - Son Dakika
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Odun Desteği

07.12.2025 16:05  Güncelleme: 21:32
Manisa Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere yakacak odun desteği sağlamaya başladı. Ağaç budama çalışmalarından elde edilen odunlar, sosyal hizmetler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin başlamasıyla sosyal destek çalışmalarına hız verdi. Şehzadeler ilçesi Bayındırlık Mahallesi'nde gerçekleştirilen ilk dağıtımın ardından Ahmet Bedevi ve Kazım Karabekir mahallelerine de yakacak odun desteğinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ağaç budama çalışmalarının ardından elde edilen odunlar, Büyükşehir Belediyesi'nin şantiyesinde kesilerek küçük parçalara ayrıldı. Ekipler tarafından çuvallara doldurulan odunlar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere Sosyal Hizmetler Dairesi'ne teslim edildi.

İlk olarak Bayındırlık Mahallesi'nde başlayan dağıtımların ardından Ahmet Bedevi ve Kazım Karabekir mahallerinde de odun dağıtımına devam ettiklerini söyleyen Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Murat Kul, "Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'mızın, ağaç budama çalışmalarından elde edilen odunları değerlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Çuvallanan odunların bize tesliminin ardından özellikle doğal gaz kullanmayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Amacımız hem bu malzemeyi değerlendirmek hem de vatandaşlarımıza kış aylarında destek olmak. Dağıtımlarımız kış boyunca devam edecek" dedi.

Bayındırlık Mahallesi Muhtarı Bedirhan Çiçek ise "Büyükşehir Belediyemiz, kışın hissedilmeye başladığı bu günlerde sosyal belediyeciliğe yakışır şekilde hareket ediyor. Vatandaşı rencide etmeden, kapılarına kadar odunları ulaştırıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların yakacak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Yapılan yardımlardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi yaptığı bu yardımla hem gönülleri hem yuvaları ısıtıyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

