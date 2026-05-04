Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Kaldırım İşgallerine Sıkı Denetim

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yaya güvenliğini sağlamak ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla kaldırım işgallerine karşı denetimlerini sıkılaştırdı. Vatandaşların geçişini engelleyen uygulamalara geçit vermeyen ekipler, kurallara uymayan işletmelere yönelik idari işlem başlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yaya trafiğinin en yoğun olduğu Kumludere Caddesi ve Ulupark çevresinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Şehzadeler Belediyesi ile koordineli yürütülen denetimlerde kaldırımlar, yürüyüş yolları ve bisiklet yollarını işgal eden esnaf uyarıldı. Çalışmalarla kamusal alanların daha erişilebilir ve düzenli olması hedeflenirken, yeşil alanların korunması konusunda da hassasiyet gösterildi.

Çalışmaların temel amacının Manisa'yı daha yaşanabilir ve düzenli bir kent haline getirmek olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Kaldırımlar sadece yayaların. Vatandaşlarımızın sokaklarda özgürce, güvenle ve huzurla yürümesi bizim en temel önceliğimizdir. Esnafımızla el ele vererek, şehrimizin düzenini korumak için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kimseyi mağdur etmeden ama kurallardan da taviz vermeden Manisa'mızı çok daha ferah bir şehir yapacağız. Halkımızın mutluluğu ve Manisa'mızın huzuru için her an sahadayız" dedi.

Zabıta Daire Başkanı Bilgihan Hasturan ise denetimlerin rutin periyotlarla devam edeceğini belirterek, "Başkanımız Besim Dutlulu'nun talimatlarıyla vatandaşlarımızın aileleriyle huzur içinde vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak için çalışıyoruz. Defalarca uyarılmasına rağmen kurallara uymayan işletmelere gerekli yasal işlemler uygulanmıştır. Amacımız ceza kesmek değil, kamusal düzeni tesis etmektir" ifadelerini kullandı.