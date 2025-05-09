Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Şehit Annelerine "Anneler Günü" Ziyareti - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Şehit Annelerine "Anneler Günü" Ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yazdığı mektup ve hediyeleri takdim etti.

09.05.2025 13:23  Güncelleme: 14:50
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yazdığı mektup ve hediyeleri takdim etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerine yönelik anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kaleme aldığı mektup ve Anneler Günü için hazırlanan hediyeler, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından şehit annelerine takdim edildi.

"Sizin gösterdiğiniz büyük fedakarlığın karşılığı hiçbir sözle ölçülemez"

Başkan Ferdi Zeyrek'in şehit annelerine hitaben yazdığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Yüreği vatan sevgisiyle dolu kahramanımızın fedakar annesine. Sizleri en içten duygularımla sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evlatlarını bu vatan uğruna toprağa veren ve onların kahramanlıklarına şahitlik eden siz değerli annelerimizin ellerinden saygıyla öpüyor, Anneler Günü'nüzü en içten duygularımla kutluyorum. Bir toprak parçasının vatan olabilmesinin ne denli büyük bir bedel istediğini en iyi bilen sizlersiniz. Evlatlarınızın uğruna can verdiği bu topraklar, ancak onların fedakarlığı sayesinde 'Vatan' adını almıştır. Sizler, bu toprakların bağımsızlığı, birliği ve geleceği için en kıymetli varlıklarınızı feda etmiş yüce gönüllü annelersiniz. Bizler, sizlerin fedakarlığını ve emeğini asla unutmayacağız. Sizler, sadece birer anne değil, aynı zamanda kahraman evlatlar yetiştiren, sabrın, metanetin ve fedakarlığın timsali olan eşsiz insanlarsınız. Evlatlarınızın kahramanlıkları sayesinde bizler bugün güven içinde yaşamakta, geleceğe umutla bakmaktayız. Biliyoruz ki sizin gösterdiğiniz büyük fedakarlığın karşılığı hiçbir sözle ölçülemez. Ancak bilmenizi isteriz ki dualarımızda, kalbimizde ve tüm çalışmalarımızda sizlerin yeri her zaman ayrıdır. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Sizlere duyduğumuz derin sevgi ve saygıyla, Anneler Günü'nüzü kutluyor, sağlık ve huzur diliyorum."

"Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için aralıksız çalışıyoruz"

Mektubu teslim eden Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, "11 Mayıs Anneler Günü nedeniyle başta aziz şehitlerimizin anneleri ve eşlerinin Anneler Günü'nü kutluyorum. Ebediyete irtihal etmiş kahraman şehit ve gazilerimiz ile annelerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hayatlarını sürdüren annelerimize huzurlu, sağlıklı, başarılı bir ömür temenni ediyoruz. Başkanımız Ferdi Zeyrek'in yazdığı mektubu kahraman şehit annelerine takdim ettik. Başkanımızın göreve gelmesiyle birlikte kurulan bir müdürlük olarak şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için aralıksız çalışıyoruz. Mektubu ulaştırdığımızda annelerimizin mutluluğu hepimizi derinden duygulandırdı" dedi.

"Sizlerden çok memnunuz"

Ziyaret edilen şehit annelerinden Şehit Mustafa Özoğlu'nun annesi Ayşe Özoğlu da "Bugün Allah razı olsun, sizden çok memnunum. Hasta olduğumda hastaneye ziyaretime geldiniz, bana yatak gönderdiniz. Sizlerden çok memnunuz. Ferdi Başkan'ımızın desteklerinden çok memnunuz. Her zaman yanımızdalar. Anneler Günümü kutlamaya geldiler, teşekkür ederim" diye konuştu.

Şehit Hava Pilot Üsteğmen Coşkun Turan'ın eşi Müjgan Turan ise "Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e teşekkür ediyorum. Gururla bahsediyorum, her zaman yanımızdasınız. Başkan'a da Allah ömür versin, başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Şehit Annelerine 'Anneler Günü' Ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Şehit Annelerine "Anneler Günü" Ziyareti - Son Dakika
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