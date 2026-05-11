Manisa’dan şehit annelerine anlamlı Anneler Günü ziyareti

11.05.2026 10:42  Güncelleme: 11:37
(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla şehit ailelerine yönelik özel bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Ekipler, ziyaretlerde annelere Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun selamlarını ve hediyelerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü personeli Selçuk Yıldız ve beraberindeki heyet, şehit annelerinin kapısını çalarak bu anlamlı günde yanlarında oldu.  Şehit anneleriyle yakından ilgilenen ve taleplerini tek tek not alan Büyükşehir yetkilileri, "Sadece bugün değil, yılın her günü annelerimizin emrindeyiz. Onlar bizlere kahramanlarımızın emanetidir" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit anneleri ise hatırlanmanın kendilerine büyük moral verdiğini belirterek, Dutlulu'ya ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Ziyaretlerle ilgili bir mesaj paylaşan Dutlulu da şehit annelerinin toplumun en kıymetli değerleri olduğunu vurgulayarak, "Vatanımız için en değerli varlıklarını feda eden aziz şehitlerimizin anneleri, bizlerin de annesidir. Onların yüzündeki bir tebessüm, bizim için her şeyden daha kıymetli. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman şehit ailelerimizin yanında olmaya, yaralarını sarmaya ve taleplerini yerine getirmeye devam edeceğiz. Başta şehit annelerimiz olmak üzere, yüreği sevgi dolu tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor; ellerinden öpüyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

