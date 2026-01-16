Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cenaze Hizmetlerinde Yeni Bir Uygulamayı Hayata Geçirdi

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların en zor günlerinde yanlarında olmak ve maddi yüklerini azaltmak amacıyla cenaze hizmetlerinde yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda, 2026 yılı itibarıyla vefat eden vatandaşlar için cenaze anında defni gerçekleştirilecek tek kişilik mezar yeri tahsisi ücretsiz olacak. Uygulama ile cenaze süreçlerinde ailelerin karşılaştığı maddi yüklerin azaltılması hedefleniyor. Mezar yeri tahsis ve defin işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek. Uygulamanın vatandaşlara zor zamanlarında destek olmayı amaçladığı belirtilirken, cenaze hizmetlerinin kesintisiz ve ücretsiz şekilde sürdürüleceği ifade edildi.