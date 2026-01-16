Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cenaze Hizmetlerinde Yeni Bir Uygulamayı Hayata Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cenaze Hizmetlerinde Yeni Bir Uygulamayı Hayata Geçirdi

16.01.2026 16:58  Güncelleme: 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılından itibaren vefat eden vatandaşlar için cenaze anında tek kişilik mezar yeri tahsisini ücretsiz olarak sunacak. Bu yeni uygulama ile ailelerin cenaze süreçlerinde maddi yüklerinin azaltılması hedefleniyor.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların en zor günlerinde yanlarında olmak ve maddi yüklerini azaltmak amacıyla cenaze hizmetlerinde yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda, 2026 yılı itibarıyla vefat eden vatandaşlar için cenaze anında defni gerçekleştirilecek tek kişilik mezar yeri tahsisi ücretsiz olacak. Uygulama ile cenaze süreçlerinde ailelerin karşılaştığı maddi yüklerin azaltılması hedefleniyor. Mezar yeri tahsis ve defin işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek. Uygulamanın vatandaşlara zor zamanlarında destek olmayı amaçladığı belirtilirken, cenaze hizmetlerinin kesintisiz ve ücretsiz şekilde sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cenaze Hizmetlerinde Yeni Bir Uygulamayı Hayata Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı
Asamoah Gyan’dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri Asamoah Gyan'dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
Beşiktaş’ta Abraham için tarihi takas teklifi Beşiktaş'ta Abraham için tarihi takas teklifi
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı

17:35
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
17:28
MHP’li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli’yi kızdıracak
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak
17:05
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
16:52
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
16:39
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 17:49:22. #.0.4#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cenaze Hizmetlerinde Yeni Bir Uygulamayı Hayata Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.