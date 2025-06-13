Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Yeni Akit Gazetesi'ne Hukuki Süreç

(MANİSA) – Manisa Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından Yeni Akit Gazetesi ve gazetenin Haber Müdürü Zekeriya Say hakkında yapılan bazı sosyal medya paylaşımları ve internet sitesi içerikleri nedeniyle hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'in geçirdiği talihsiz kazanın ve vefatının ardından, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say ile Yeni Akit Gazetesi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımları ve www.yeniakit.com.tr adresinde yer alan içeriklere ilişkin olarak Belediyemiz tarafından hukuki süreç başlatılmıştır. Söz konusu paylaşımlara dair, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'Kişinin hatırasına hakaret' suçlarından iddianame düzenlenerek ilgililer hakkında kamu davası açılmasını sağlamak üzere Manisa Büyükşehir Belediyemizce Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Merhum Başkanımızın anısına ve kamu vicdanına yönelik sorumluluğumuz gereği başlatılan bu sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."