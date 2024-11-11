Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Projeleri Altın Örümcek Ödülleri'nde Finale Yükseldi - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Projeleri Altın Örümcek Ödülleri'nde Finale Yükseldi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Manisa İçin Acil' ve 'Manisa İçin Eğitim' projeleri ile 22'nci Altın Örümcek Ödülleri'nde finale kaldı. Projeler halk oylaması ile ödül alacak.

11.11.2024 17:25
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin acil durumlarda hızlı müdahaleyi amaçlayan 'Manisa İçin Acil' ve eğitim alanında önemli yenilikler içeren 'Manisa İçin Eğitim' projeleri, Altın Örümcek Ödülleri'nde finale yükseldi.

DorukCloud 22'nci Altın Örümcek Ödülleri'nde, finalist projeler belirlendi. Web Sitesi, Mobil Uygulama ve Dijital Pazarlama gibi ana kategoriler altında, bin 156 proje yarışmaya katıldı. Yarışmada, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Manisa İçin Acil' ve 'Manisa İçin Eğitim' projeleri finale yükseldi. 51 uzman jüri üyesinin oylamasıyla, 26 farklı kategoride toplam 244 proje finale kaldı. Finalistler, sektördeki en iyiler arasında yer almak için kendi kategorisindeki 10 proje ile yarışacak.

Eğitim ve Mobil Uygulama- Hizmet kategorisinde yer alan büyükşehir belediyenin projeleri, https://altinorumcek.com/halk-oylamasi-giris/ adresinden oylanabilecek.

8 Kasım'da başlayan halk oylaması, 29 Kasım 2024 tarihine kadar devam edecek. 26 farklı kategoride finalist olarak yarışan 244 proje ödüllerini, halkın oylarıyla alacak.

Ayrıca 'Manisa İçin Acil' uygulaması, acil durumlarda hızlı ve etkin bir müdahale sağlamak amacıyla akıllı telefonlara indirilebilecek.

Manisa İçin Acil projesi nedir?

Manisa İçin Acil uygulaması, afet ya da acil bir olay yaşandığında, kullanıcılar uygulama üzerinden tek bir tuşla yardım çağrısında bulunabilecek ve otomatik olarak konum bilgileri ilgili ekiplerle paylaşılacak. Böylece sahada görevli olan belediye ekipleri, olay yerine en kısa sürede ulaşmak üzere harekete geçebilecek.

Manisa İçin Eğitim projesi nedir?

Manisa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitimine katkı sunmak için 'Manisa İçin Eğitim' projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda, LGS'ye ve YKS'ye hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için alanında uzman öğretmenler tarafından canlı dersler veriliyor, öğrencilere interaktif ders ortamı ve anında soru sorma imkanı sağlıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Projeleri Altın Örümcek Ödülleri'nde Finale Yükseldi - Son Dakika

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