Manisa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Komisyonu Gölmarmara'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Komisyonu Gölmarmara'da İncelemelerde Bulundu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Komisyonu, Gölmarmara'da Vetbüs ve Acil Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Cem Aykan, bu projelerin sokak hayvanları için önemli olduğunu vurguladı.

17.04.2025 12:37  Güncelleme: 14:17
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi Sokak Hayvanları Komisyonu, Gölmarmara'da incelemelerde bulundu. Komisyon üyeleri, Büyükşehir Belediyesi'nin nüfusu 25 binin altındaki ilçeler ile merkeze ulaşımı zor olan mahallelerde hizmet verecek mobil kısırlaştırma ve tedavi aracı Vetbüs ile Gölmarmara'da hizmete girecek Acil Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözlemlerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Sokak Hayvanları Komisyonu her ay ilçe ziyaretlerine devam ederek çalışmalarını sürdürüyor. Nurcan Zeyrek'in de eşlik ettiği Büyükşehir Meclisi Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Uğur Doğan, komisyon üyesi Cafer Çeniz, Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner ve CHP Doğa ve Çevre Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Dilek Öğren'den oluşan heyet, son olarak Gölmarmara'yı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Cem Aykan ile bir araya gelen heyet, Gölmarmara Belediyesi Acil Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezerek çevresinde doğal yaşam alanı oluşturulması ve sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vaatlerinden biri olan ve nüfusu 25 binin altındaki ilçelerde sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ile tedavisi için hizmet verecek Vetbüs'te de incelemelerde bulunuldu.

"Manisa'mıza yakışan bir iş olmuş"

Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, "Rehabilitasyon merkezinin hayata geçmesinde Büyükşehir Belediye Başkan Ferdi Zeyrek'in, Sokak Hayvanları Komisyonu'nun ve gönüllü olarak en başından bu yana destek olan Nurcan hanımın büyük katkıları oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Vetbüs de ilçemizde hizmet vermeye başladı. Gerçekten fevkalade. Manisa'mıza yakışan bir iş olmuş. Sayın Başkan'ımız bizlere öncülük etti. Bizler de bu süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Sokak hayvanları için elimizden geleni yapmaya hazırız. Vatandaşlarımız şunu bilmeli ki biz lafla değil icraatla hizmet ediyoruz" dedi.

"Bu projeler birer başlangıç"

Komisyonun çalışmalarına gönüllü olarak destek veren Nurcan Zeyrek, Vetbüs ile rehabilitasyon merkezinin toplum ve hayvan sağlığı açısından önemli bir kazanım olduğunu belirterek, "Sokak Hayvanları Komisyonu'muz ile birlikte her ay düzenli olarak ilçelerimize gidiyoruz. Bugün Gölmarmara'dayız. Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ferdi Zeyrek'in seçim sürecinde söz verdiği projelerden biri olan Vetbüs'ü burada görüp inceleme fırsatı bulduk. Bu proje ile özellikle nüfusu 25 binin altında olan ilçelerimizde ve köylerimizdeki sokak hayvanlarına ulaşılması hedefleniyor. Vetbüs, kısırlaştırma çalışmalarını hızlandıracak, yaralanan, kaza geçiren, tedaviye ihtiyacı olan hayvanlarımıza yerinde müdahale edeceğiz. Onlar mutlu olacak, biz de çok mutlu olacağız. Burada çok güzel bir rehabilitasyon merkezi inşa edilmiş, güzel bir klinik olmuş. Bu projeler birer başlangıç, daha güzellerini hep birlikte hayata geçirmek istiyoruz" diye konuştu.

Komisyon, sokak hayvanlarının daha iyi yaşam koşullarına kavuşması için tüm ilçe belediyelerinde veteriner işleri müdürlüklerine destek verip yol göstererek çözümler önerirken, kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli ve sürdürülebilir yaklaşımlar için olası iş birliklerini değerlendiriyor. Bu çalışmalar yalnızca bakımevlerinin iyileştirilmesiyle sınırlı kalmayıp sokak hayvanlarıyla ilgili politikaların daha bilimsel ve sürdürülebilir bir çerçevede şekillenmesine de katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde yürütülen süreç, toplum sağlığı ve sokak hayvanları için şehir genelinde daha bilinçli ve kalıcı çözümler üretilmesini amaçlıyor.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Komisyonu Gölmarmara'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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