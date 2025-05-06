Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi'nden İş Birliği Protokolü

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yaşar Üniversitesi arasında eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında ortak projeler gerçekleştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle şehrin gelişimine katkı sağlayacak sürdürülebilir projeler hayata geçirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Manisa'mız ve Ege Bölgesi'ni kapsayan tüm sanayi kuruluşlarının ihtiyacı olan bir noktaya Yaşar Üniversitemiz ile birlikte parmak basıyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yaşar Üniversitesi arasında; eğitim, bilim, teknoloji, sosyal ve kültürel alanlarda ortak etkinlikler, projeler ve akademik çalışmalar yürütmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller'in imzaladığı protokolle, iki kurumun bilgi ve deneyim paylaşımını artırarak, ortak çalışmaları sürdürülebilir temeller üzerine inşa etmesi amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen protokol töreninde Zeyrek ve Kandiller'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Çağlar Hocalar, Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yiğit Kazançoğlu, YUTECH Genel Müdürü Necip Atılgan, Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanı Ezgi Gülay ve Mimar Fevzi Akay yer aldı.

Yerel yönetim, üniversite ve sanayi aynı masada olacak

Zeyrek, protokolle kurumlar arası birlikteliğin ve fikir alışverişinin olacağına dikkat çekerek, projelerin icraata dönmesi açısından belediyeye güç katacağını söyledi. Başkan Zeyrek, "Artık hem AR-GE çalışmalarında hem uluslararası projelerde ortak bir fikir birlikteliğinde olacağız. Çok değerli hocalarım, onlara emanet edilen genç beyinlerle birlikte bizlere proje getirecekler. Bu projeleri ortak bir masada değerlendirip, icracı olarak Manisa'mıza kazandırma gibi bir fikrimiz var. Bu protokol, hem Yaşar Üniversitesi hem sanayi hem de Büyükşehir'in aynı masada toplanacağı, şehrin gelişimine farklı gözlerle bakıp, ortak bir fikirle hareket edeceğimizin başlangıç noktasıdır" diye konuştu.

Protokolün, Manisa'ya yapmayı çok istedikleri lojistik merkezinin de ilk adımı olduğunu belirten Zeyrek, şöyle devam etti:

"Yaşar Üniversitesi bu konuda uzman ekiplere, akademisyenlere sahip. Onların önderliğinde bizim de çalışma arkadaşlarımızla birlikte Manisa'mıza bir lojistik merkezi kazandırmak istiyoruz. Bu lojistik merkezi ile birlikte hem şehrimizin sanayi alanında büyümesine hem de yeni gelen sanayicilerimize yeni imkanlar ve iş alanları açmayı hedefliyoruz. Bu noktada protokolümüze katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma ve Yaşar Üniversitesi'nin değerli akademisyenlerine teşekkür ediyorum."

Başkan Zeyrek, projelerin yalnızca Manisa'yı değil tüm Ege Bölgesi'ni kapsayacağını hatırlatarak, "Bu projelerin, sanayileşme anlamında bölgenin önünü açacak çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü Yaşar Üniversitesi ile birlikte bölgedeki sanayi kuruluşlarının temel ihtiyaçlarına çözüm sunuyoruz. Bu sorunun ortadan kalkacağına, gelecekte sanayileşmenin önünü açacak çalışmalarda sizlerin de imzası olacağına inanıyorum. Bu projelerin icracısı olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi olacağının sözünü veriyorum" dedi.

"Alt sistemleri kurmak istiyoruz"

Yaşar Üniversitesi'nin kente en yakın üniversitelerden biri olduğunu dile getiren Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ise "Yapmak istediğimiz şey bizdeki akademik birikimi, sizdeki profesyonel deneyimle birlikte kamunun hizmetine sunmak. Manisalılar, sektörün içinden gelen lojistikle alakalı STK'lar ve sektörle beraber tasarlayacağımız, birlikte uygulayacağımız ama netice alacağımız alt sistemleri kurmak istiyoruz. Lojistik merkezi derken sadece bir lokasyonu değil, aslında sistemin alt parçaları olan ara istasyonları, mod değiştirmeleri, gümrükteki yeni gelen uygulamaları, geri dönüşümleri, değeri arttırıcı her şeyi planlayacağız hep beraber. Bu vesile ile Başkan'ımızın nezdinde bütün ekibe çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Protokol Kapsamı

Protokol içeriğinde, ortak etkinliklerin, çalışmaların, araştırmaların, uluslararası projelerin yapılması; seminer, çalıştay, konferans, kongre faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; danışmanlık, AR-GE, test, prototip faaliyetlerini kapsayan projelerin yürütülmesi; belediye, üniversite, sanayi iş birliğinin güçlendirilerek istihdama katkı sağlanması; sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik lojistik merkezlerinin veya lojistik transfer istasyonlarının kurulması yer alıyor.