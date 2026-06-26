Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden "Sulama Kanallarına Girmeyin" Uyarısı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden "Sulama Kanallarına Girmeyin" Uyarısı

26.06.2026 17:08  Güncelleme: 18:23
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, artan sıcaklıklarla serinlemek isteyen vatandaşları sulama kanalları ve HİS göletlerine girmemeleri konusunda uyardı. Göletlerdeki balçık ve çamur birikintilerinin boğulma riskini artırdığı belirtildi.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte serinlemek amacıyla sulama kanalları ile tarımsal sulama ve hayvan içme suyu (HİS) göletlerine girilmesinin ciddi can güvenliği riski oluşturduğunu belirterek, vatandaşları uyardı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, tarımsal sulama ve hayvan içme suyu temini amacıyla kullanılan HİS göletlerinin yüzme ve serinleme amacıyla kullanılmaya uygun olmadığı vurgulandı. Açıklamada, görev, yetki ve sorumluluk alanında bulunan göletlerde geçtiğimiz yıllarda temizlik, bakım, onarım ve yeni yapım çalışmalarının gerçekleştirildiği, bu çalışmaların ise aralıksız sürdüğü belirtildi.

Göletlerin kazı tipi ve toprak dolgu yöntemiyle inşa edildiğine dikkat çekilen açıklamada, dip kısımlarında oluşan balçık ve çamur birikintilerinin suya giren kişilerin hareket kabiliyetini kısıtladığı, bunun da boğulma riskini artırdığı ifade edildi. Geçmiş yıllarda benzer yapılarda yaşanan üzücü olaylar hatırlatılarak, vatandaşların can güvenliği için sulama kanalları ve göletlerden uzak durmaları istendi. Ayrıca, olası risklere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla göletlerin çevresine uyarı tabelaları yerleştirildiği de kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 'Sulama Kanallarına Girmeyin' Uyarısı - Son Dakika

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