Manisa’da 19 Eylül Gaziler Günü'nde tören ve etkinlikler düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa’da 19 Eylül Gaziler Günü'nde tören ve etkinlikler düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa’da 19 Eylül Gaziler Günü\'nde tören ve etkinlikler düzenlendi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen tören ve etkinliklerde gaziler bir araya gelirken, şehitler ile ebediyete göç eden gaziler de rahmet ve minnetle anıldı. Gün boyunca gerçekleştirilen programlara Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yağız Kaya da katıldı.

(MANİSA) - Manisa'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen tören ve etkinliklerde gaziler bir araya gelirken, şehitler ile ebediyete göç eden gaziler de rahmet ve minnetle anıldı. Gün boyunca gerçekleştirilen programlara Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yağız Kaya da katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Manisa'da çeşitli programlar düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başlayan program; kortej yürüyüşü, şehitlik ziyaretleri, Mevlid-i Şerif ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen hayır programıyla devam etti.

Manisa Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Aslan, Başkan Vekili Yağız Kaya, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Ziya Çiçek, gazi derneklerinin temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri ve gazi derneklerinin temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Abdullah Karakaş, gaziliğin milletin bağımsızlık ve vatan sevgisinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Karakaş, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın ve gazilerin fedakarlıklarını unutmamanın ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

GAZİLERLE BİRLİKTE ŞEHİTLİKLERDE DUA EDİLDİ

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Kaya'nın da katıldığı kortej yürüyüşünün ardından Garnizon ve Polis Şehitlikleri ziyaret edildi. Şehitlerin kabirleri başında dualar edilirken, mezarlara çiçek bırakıldı.

GAZİLER GÜNÜ'NDE BİRLİK VE DAYANIŞMA BULUŞMASI

19 Eylül Gaziler Günü programları kapsamında Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi tarafından Hatuniye Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Kaya'nın da katıldığı programda gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlarla bir araya gelindi. Programın ardından Emekliler Parkı'nda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen hayra katılan Kaya, vatandaşlarla sohbet etti.

Manisa'da gün boyunca gerçekleştirilen programlarda şehitler rahmet ve minnetle anılırken, gazilerin vatan uğruna gösterdiği fedakarlık ve kahramanlık bir kez daha vurgulandı.

Kaynak: ANKA
19 Eylül Gaziler GünüGüncelManisaTörenSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TOKİ’de borç kapatma kampanyası: Tek seferde ödeyene yüzde 25’lik indirim TOKİ'de borç kapatma kampanyası: Tek seferde ödeyene yüzde 25'lik indirim
Görgün Denizli’de konuştu: Savunma ve havacılık ihracatı 11 milyar dolara ulaştı Görgün Denizli'de konuştu: Savunma ve havacılık ihracatı 11 milyar dolara ulaştı
15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı 15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı
Adaklı’da yolcu minibüsü devrildi: Araçtaki 10 kişi hastanelik oldu Adaklı'da yolcu minibüsü devrildi: Araçtaki 10 kişi hastanelik oldu
Gobustan Güneş Enerjisi Santrali Azerbaycan’ın elektrik şebekesinde 45 milyon metreküp doğalgaz tasarrufu bekleniyor Gobustan Güneş Enerjisi Santrali Azerbaycan'ın elektrik şebekesinde! 45 milyon metreküp doğalgaz tasarrufu bekleniyor
Sel sularında sıkışan araçtaki yolcuları köylüler kurtardı Sel sularında sıkışan araçtaki yolcuları köylüler kurtardı
18:21
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Serdar Turhan ve Alper Öztürk gözaltına alındı
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Serdar Turhan ve Alper Öztürk gözaltına alındı
18:20
Tarihlerinde ilk kez mücadele ettikleri 1. Lig’de yenilgi nedir unuttular
Tarihlerinde ilk kez mücadele ettikleri 1. Lig'de yenilgi nedir unuttular
18:06
Fenerbahçe’den Beşiktaş’a karşı farklı galibiyet
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a karşı farklı galibiyet
18:05
Numan Kurtulmuş’tan İsrail’e net mesaj: Biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız
Numan Kurtulmuş'tan İsrail'e net mesaj: Biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız
18:01
366 milyon Euro harcandı Sonuç: 5 maçta 2 gol ve 2 puan
366 milyon Euro harcandı! Sonuç: 5 maçta 2 gol ve 2 puan
17:34
Erdoğan saniyeler içinde tespit etti Vatandaş şaşkına döndü
Erdoğan saniyeler içinde tespit etti! Vatandaş şaşkına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 18:48:32. #.0.2#
SON DAKİKA: Manisa’da 19 Eylül Gaziler Günü'nde tören ve etkinlikler düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement