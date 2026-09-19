Manisa’da 19 Eylül Gaziler Günü\'nde tören ve etkinlikler düzenlendi

(MANİSA) - Manisa'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen tören ve etkinliklerde gaziler bir araya gelirken, şehitler ile ebediyete göç eden gaziler de rahmet ve minnetle anıldı. Gün boyunca gerçekleştirilen programlara Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yağız Kaya da katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Manisa'da çeşitli programlar düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başlayan program; kortej yürüyüşü, şehitlik ziyaretleri, Mevlid-i Şerif ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen hayır programıyla devam etti.

Manisa Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Aslan, Başkan Vekili Yağız Kaya, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Ziya Çiçek, gazi derneklerinin temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri ve gazi derneklerinin temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Abdullah Karakaş, gaziliğin milletin bağımsızlık ve vatan sevgisinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Karakaş, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın ve gazilerin fedakarlıklarını unutmamanın ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

GAZİLERLE BİRLİKTE ŞEHİTLİKLERDE DUA EDİLDİ

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Kaya'nın da katıldığı kortej yürüyüşünün ardından Garnizon ve Polis Şehitlikleri ziyaret edildi. Şehitlerin kabirleri başında dualar edilirken, mezarlara çiçek bırakıldı.

GAZİLER GÜNÜ'NDE BİRLİK VE DAYANIŞMA BULUŞMASI

19 Eylül Gaziler Günü programları kapsamında Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi tarafından Hatuniye Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Kaya'nın da katıldığı programda gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlarla bir araya gelindi. Programın ardından Emekliler Parkı'nda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen hayra katılan Kaya, vatandaşlarla sohbet etti.

Manisa'da gün boyunca gerçekleştirilen programlarda şehitler rahmet ve minnetle anılırken, gazilerin vatan uğruna gösterdiği fedakarlık ve kahramanlık bir kez daha vurgulandı.