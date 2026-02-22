Gölmarmaralılar, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin İftar Programında Buluştu - Son Dakika
Gölmarmaralılar, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin İftar Programında Buluştu

22.02.2026 13:52  Güncelleme: 16:54
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara'da düzenlediği iftar programında 2 bin vatandaşı bir araya getirerek, dayanışma ve kardeşlik vurgusu yaptı. İftar sonrası Hacivat ve Karagöz gösterileri ile katılımcılara keyifli anlar yaşatıldı.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Gölmarmara'da düzenlediği programda, 2 bin vatandaş birlikte iftar yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da orucunu ilçe halkı ile birlikte açtı.

Gölmarmara'da düzenlenen iftar programına Başkan Dutlulu, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ata Temiz, Ulaş Aydın, daire başkanları, CHP Gölmarmara İlçe Başkanı Hayati Uyar ve ilçe yönetimi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

İftar sofrasında masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Dutlulu, ramazanın yalnızca bir ay değil; paylaşmanın, hatırlamanın ve kalpleri birleştirmenin zamanı olduğunu vurguladı. Aynı sofrada buluşmanın, aynı duaya "amin" demenin Manisa'nın ortak ruhunu güçlendirdiğini belirten Dutlulu, "Bereketin, dayanışmanın ve kardeşliğin her mahallede hissedildiği bir Manisa için çalışıyoruz" dedi.

Gölmarmara Kapalı Pazaryeri'ni dolduran vatandaşlar, ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını hep birlikte açtı. İftar sonrasında, Hacivat ve Karagöz, orta oyunu, her yaştan ilçe sakinine keyifli anlar yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi, ramazan boyunca kent genelinde iftar sofraları kurmaya ve çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edecek.

Kaynak: ANKA

