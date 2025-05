Manisa'da 500 Gönüllü ile Çevre Temizliği Yapıldı

(MANİSA) - "Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri" etkinlikleri kapsamında çevre bilincini artırmak ve temiz bir gelecek için farkındalık oluşturmak amacıyla Bağ Yolu Gölet alanında temizlik çalışması yapıldı. 500 gönüllünün katıldığı çalışmada, yaklaşık 4,5 ton çöp toplandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri etkinlikleri kapsamında 500 gönüllü, Bağ Yolu Gölet alanını temizledi.

Etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Onur Ceylan, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, Yunusemre Belediyesi yetkilileri, sivil toplum kuruluşları, dernekler, sendikalar, sanayi kuruluşları temsilcileri ile gönüllüler katıldı.

Etkinliğe destek veren tüm belediyelere, kurumlara ve çevre gönüllülerine teşekkür eden Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, şöyle konuştu:

"Manisa hepimizin. Daha sağlıklı, güzel ve yaşanabilir bir şehir için çevre bilincini yaygınlaştırmak istiyoruz. Bugünkü katılım bizleri çok mutlu etti. Ancak gönlümüzde yatan, her günü Dünya Çevre Günü gibi yaşamak; bu bilinçle hareket etmek. Bizleri yalnız bırakmayan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bu alanı daha temiz ve yaşanabilir hale getirmek için elimizden geleni yaptık. Dileğimiz, bu güzelliği her zaman böyle bulmak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek de selamlarını ve sevgilerini iletmemi istedi. Başkan'ımızın da her zaman söylediği gibi; her şey Manisa için. Bu bilinçle hep birlikte daha yaşanabilir ve çevreye duyarlı bir Manisa için çalışmaya, örnek olmaya devam edeceğiz. Bu yılki mottomuz da 'Manisa'nın yeşili seninle filizlensin' olacak."

Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Onur Ceylan da etkinliğe katılmaktan ve belediye olarak destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, çevre duyarlılığı çağrısı yaptı.

"Manisa'yı hep birlikte temiz tutalım"

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Erk Kayabaş, "Birçok dernek ve Manisa'nın duyarlı insanlarıyla birlikte Bağ Yolu Gölet'te bu temizlik etkinliğini düzenliyoruz. Ne yazık ki insanlar bu alanı çok kirletmiş. 500 kişiyiz, tüm gün çalışsak bile yine de her şeyi temizlemek mümkün değil. Manisa halkına çağrımdır; buralar hepimizin ortak değeri, milli servetimiz, adeta birer cennet köşesi. Lütfen doğamıza sahip çıkalım, çöp atmayalım. Geleceğe temiz bir çevre bırakmak hepimizin sorumluluğu. Manisa'yı hep birlikte temiz tutalım" diye konuştu.

Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Muğdat Gündoğdu, çevre temizliği ve bilinçlendirme faaliyetlerinin hız kesmeden sürdüğünü belirterek, halka, doğaya sahip çıkmalarını, çevre kirliliğine karşı daha duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

"Topladığımız her atık, geleceğimize atılan bir adım"

Çevre Mühendisi Sevdenur Efe, etkinliğe kurumu adına katıldığını belirterek, "Belediyemizin düzenlediği bu etkinlikte 25 kişilik bir ekiple yer alıyoruz. Böyle bir organizasyon düzenlediğiniz için teşekkür ederim. Topladığımız her atık, geleceğimize atılan bir adımdır. Keşke bu manzaralarla hiç karşılaşmasak, ama bugün buradayız; çevremizi temizlemek, farkındalık yaratmak için" dedi.

Etkinliğe dağcılık topluluğu ile katılan Sevgi Şanlı da "Bugün çevre temizliği için buradayız ve çok mutluyuz. İnsanlara örnek olmak istiyoruz. Örnek olalım ki çevremiz tertemiz kalsın" ifadelerini kullandı.

Manisalıların, doğayla iç içe zaman geçirmek için sıklıkla kullandığı ve doğal yaşam açısından kritik öneme sahip Bağ Yolu Gölet'in temizlenmesi, çevreye karşı toplumsal sorumluluğu pekiştirerek farkındalık yaratılmasına da katkı sundu.