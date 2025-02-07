Manisa'da 6 Şubat Depremleri Anma Programı Düzenlendi

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, Manisa Hataylılar Derneği tarafından "6 Şubat Depremleri Anma Programı" düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, "Şehrimizi depreme daha dayanıklı hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Manisa Hataylılar Derneği tarafından düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi'ndeki etkinlikte; depremin etkileri, hukuki süreçler ve afet yönetimi konuları ele alındı.

Etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Manisa Baro Başkanı Sevgi Başak Yeşil Malay, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Volkan Sert, Manisa Hataylılar Derneği Başkanı Aysan Soylu, dernek üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının şube müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Vefat edenler için dualar okunmasının ardından Manisa Hataylılar Derneği Başkanı Aysan Soylu ve Manisa Baro Başkanı Sevgi Başak Yeşil Malay birer konuşma yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deste, yaşanan felaketin tekrar etmemesi temennisinde bulunarak, kentte alınacak önlemlerle ilgili bilgi verdi. Deste, şunları söyledi:

"Şehrimizi depreme daha dayanıklı hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz"

"Umarım bu son yaşanan deprem olur ve bir daha böyle acılar yaşamadan önlemlerimizi alırız. Şu an Ege Denizi'nde de sarsıntılar devam ediyor. Manisa da bir deprem bölgesi olduğu için Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizi depreme daha dayanıklı hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Yeni yapılacak konutlarda alınacak önlemleri en ince ayrıntısına kadar değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde bu çalışmalarımızı açıklayacağız. Tekrar bütün vatandaşlarımızın başı sağ olsun."