Manisa'da Kadınlar Günü Çeşitli Etkinlikler ile Kutlandı

(MANİSA)- Manisa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sergi, müzikli anlatı ve yürüyüşten oluşan programlarda, kadınların toplumsal hayattaki rolü ve kadın dayanışması vurgulandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Manisa, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Ekinlikler kapsamında sergiler, müzikli anlatılar ve yürüyüşler, düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun ev sahipliğini yaptığı programlarda ilk olarak Bedriye Aksakal'ın arşivinden "Manisalı Kadınlar" fotoğraf sergisi, ziyaretçilerle buluştu. Programın devamında sanatçı Mehtap Meral, "Kadınlar Yazarsa Tarihi" başlıklı müzikli anlatısını sahneledi. Meral, anlatısında Afife Jale, Bedia Muvahhit, Halide Edip Adıvar, Suat Derviş, Yaşar Nezihe Bükülmez, Cahide Sonku, Duygu Asena, Türkan Saylan ve Sabiha Gökçen gibi isimlerin yaşam öykülerine yer verdi. Programda ayrıca çeşitli eserler de seslendirildi.

"Kadınlar için daha iyi yaşanılabilir bir ülke olsun"

Programın sonunda sahneye çıkarak sanatçı Mehtap Meral'e çiçek takdim eden Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Çok keyifli ve anlamlı bir akşamdı. Cumhuriyet'in kuruluşuyla, Atatürk'ün cumhuriyeti kadınlar için çok büyük bir umut oldu ama ne yazık ki sınıfta kaldık. İnşallah bundan sonrası güzel olsun. Biz elimizden geleni yapalım, kadın siyasetçiler elinden geleni yapsın. Kadın emekçiler, aktivistler çalışsın bizler de elimizden geldiğince destek olalım ve kadınlar için daha iyi yaşanılabilir bir ülke olsun" diye konuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri, "Kadınlar Yürüyor, Gece Aydınlanıyor" yürüyüşüyle devam etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi önünde bir araya gelen kadınlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Barosu Başkanı Sevgi Başak Yeşil, Özge Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Özge Arslan, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda kadın katıldı. Başkan Besim Dutlulu da kadınların yürüyüşüne destek verdi.

"Asla yalnız yürümeyeceksin"

CHP İl Başkanı İlksen Özalper, "Bugün burada bir kutlama yapmıyoruz. Bu meydandan bir çığlık yükseltiyoruz. Sesimizi daha gür, daha yüksek duyurabilmek için, asla yalnız yürümeyeceksin diye hep birlikte bağırıyoruz. Umutsuzluğa kapılırsak eğer hep birlikte bu kalabalığı hatırlayacağız. Maalesef 2026'nın daha 3'üncü ayında 70 tane kız kardeşimiz aramızdan ayrıldı. O yüzden mücadelemizi hep birlikte büyüteceğiz, hep birlikte bağıracağız. Hep birlikte diyeceğiz ki; 'Kadın cinayetleri politiktir'. Diyeceğiz ki; 'Yaşasın kadın dayanışması'" ifadelerini kullandı.

Manisa Barosu Başkanı Sevgi Başak Yeşil ise şöyle konuştu:

"Geçen sene 8 Mart'ta da yine buradaydık. O gün demiştik ki bazı yerlerde emekçi kadınlar günü olarak geçse de, kadının emekçi olmayanı olmaz. Kadının özgür olmayanı, şiddete uğrayanı vardır, kadının ezileni vardır, isyan edeni vardır. Mücadelemiz de tek bir kadın bile buna maruz kalmayana kadardır demiştik. O gün yanımızda canımız kardeşimiz Gülşah Durbay'ımız da vardı. Gülşah'ın gidişini engelleyemedik ama mücadelesini yaşatıyoruz. O gün bazısı yanımızda, bazısı iş yerinde yaşayan, çalışan, üreten nefes alan 528 kız kardeşimiz daha vardı, bugün yoklar. Gülşah'ı koruyamazdık ama onları koruyabilirdik. Onların öldürülmesine engel olabilirdik. Mücadelemiz de buna yöneliktir."