Manisa\'da \'Anne Kart\' Projesi ile İhtiyaç Sahibi Annelere Ücretsiz Ulaşım

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Anne Kart' projesi ile 0-5 yaş arası çocuğu olan ihtiyaç sahibi anneler, toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek. Başvurular, Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik önemli bir projeye imza atıyor. 'Anne Kart' projesi kapsamında 0-5 yaş arası çocukları olan annelere aylık 60 biniş ücretsiz ulaşım hakkı verilecek. İl merkezinin yanı sıra tüm ilçelerdeki anneler de bu hizmetten faydalanabilecek. Başvurular, Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesi 'manisa.bel.tr' üzerinden açılacak online başvuru sistemi aracılığıyla yapılacak.