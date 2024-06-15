Manisa'da arife günlerinde mezarlık hayır geleneği devam ediyor - Son Dakika
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Manisa'da arife günlerinde mezarlık hayır geleneği devam ediyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Kurban Bayramı arifesinde de Tepeköy Mahallesi'nde hayır geleneği sürdürüldü. Sabah namazından önce mahalle mezarlığında toplanan çocuklar, hayır yapmak isteyenlerin getirdiği gıda maddelerini poşet, çanta veya kovalarına koydu. Daha sonra mezarlık ziyareti yapanlar dua etti ve Kur'an okudu. Alaşehir Belediye Başkanı da etkinliğe katılarak çocuklara şeker dağıttı. Çocuklar, heyecandan uyuyamadıklarını belirtti.

15.06.2024 10:29
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, arife günleri mezarlıklarda yapılan hayır geleneği devam ediyor.

Tepeköy Mahallesindeki gelenek, Kurban Bayramı arifesinde de sürdürüldü.

Sabah namazından önce mahalle mezarlığında toplanan çocuklar ellerinde poşet, çanta veya kovalarla bir halka oluşturdu.

Kabir ziyareti için gelenlerden hayır yapmak isteyenler getirdikleri gıda maddelerini çocukların çanta, poşet veya kovalarına koydu.

Hayrını yapanlar daha sonra mezarlık ziyareti yaptı, dua etti, Kur'an okudu.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da mahalle sakinlerinin geleneklerine destek vermek için etkinliğe katıldı.

Çocuklara şeker dağıtan Öküzcüoğlu, "Atalardan gelen gelenek, özellikle 1969 Alaşehir depreminde mahalledeki evlerin yıkılmasından sonra taşınılan yeni yerleşim yerinde daha geniş kapsamlı olmuş. Dini bayramlarımızda birlik, beraberlik ve dayanışmanın sembolü olarak sabah namazından önce çocuklarımız mezarlık ziyaretine geliyorlar. Çocukları sevindirmek adına burada bir gelenek yaşatılıyor. Onların gönüllerine girilmesi, bu geleneğin yaşatılması amacıyla çocuklara şeker, tatlı, çikolata gibi ikramlar yapılıyor." dedi.

Etkinliğe katılan çocuklar her arife geleneğin heyecanını yaşadıklarını, heyecandan uyuyamadıklarını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa'da arife günlerinde mezarlık hayır geleneği devam ediyor - Son Dakika

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