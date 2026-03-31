Manisa'da "Atık Yağını Getir, Suyunu Kurtar" Kampanyasına Yoğun İlgi

31.03.2026 17:32  Güncelleme: 18:47
(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çevre kirliliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında "Atık Yağını Getir, Suyunu Kurtar" sloganıyla başlattığı kampanya, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Manisalılar evlerinde biriktirdikleri atık yağları teslim ederek hem doğanın korunmasına hem de geri dönüşüm ekonomisine katkı sağladı.

Manisa'nın sürdürülebilir bir geleceğe kavuşması hedefiyle İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen organizasyon, çevre bilincinin gelişmesine katkı sağladı. ?Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, CHP İlçe Başkanları, daire başkanları ve çok sayıda belediye personeli katıldı.

Kampanya kapsamında atık yağ getiren vatandaşlara, getirdikleri oranda yeni bitkisel yağ ve canlı çiçek hediye edildi. Özellikle çocukların ve ailelerin ilgi gösterdiği etkinlikte, gençlere çevre bilinci aşılandı. Vestel Ortaokulu öğrencileri de öğretmenleri eşliğinde topladıkları yağlarla kampanyaya dahil oldu. Öğrenciler, ödül olarak aldıkları sıvı yağları ihtiyaç sahibi arkadaşlarıyla paylaşacaklarını belirterek dayanışma örneği gösterdi. ?Kampanyayla yüzlerce litre atık yağ toplandı.

"Amacımız, çevre bilincini artırmak ve geleceğimizi korumak"

Toplama noktasını ziyaret eden Dutlulu, kampanyaya gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirterek çevre duyarlılığı gösteren tüm vatandaşlara teşekkür etti. Dutlulu, "Atık yağ, suyumuzu en çok kirleten unsurlardan biridir. Her 1 litre atık yağ, 1 milyon litre suyu kirletiyor. Bu nedenle Manisalılarla birlikte bir kampanyayı yürütüyoruz. Atık yağ getiren vatandaşlarımıza sıvı yağ hediye ediyoruz. Daha önce benzer bir çalışmayı atık piller için de gerçekleştirmiştik. Amacımız, çevre bilincini artırmak ve geleceğimizi korumak. Lütfen atık yağları kanalizasyona dökmeyelim, geri dönüşüme kazandıralım. Aynı şekilde pilleri de doğaya değil, geri dönüşüme yönlendirelim. Çocuklarımıza temiz suyu olan, yeşil bir Manisa ve Türkiye bırakmak için bu projelere devam edeceğiz. Kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kampanyadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise şöyle konuştu:

-?Semra Gülünç: "Eskiden atık yağları şişeleyip çöpe bırakıyordum ama içim rahat etmiyordu. Bu kampanya sayesinde hem doğayı koruduk hem de hediyelerimizi aldık. Başkanımıza teşekkür ediyoruz."

?-Murat Yalçın: "Sosyal medya üzerinden duyup geldim. Atık yağlarımızı nereye vereceğimizi bilemiyorduk, bu etkinlik çok faydalı oldu."

-?Yeliz Uçkun: "Derslerde atık yağların zararlarını anlatıyoruz ancak bu tür etkinlikler eğitimin sahaya inmesini sağlıyor. Çocukların atıklarını teslim edebilecekleri somut bir yer olması çok değerli."

Kaynak: ANKA

ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD'nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
İsrail'den Beyrut'a şiddetli hava saldırısı
Sağanak sonrası İstanbul Boğazı'ndaki renk değişimi havadan görüntülendi
Özgür Özel'den "mutlak butlan" çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
