Manisa'da Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika
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Manisa'da Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Başlıyor

Manisa, 19-22 Eylül tarihleri arasında 'Paylaşımlı Kamusal Alanlar' temasıyla Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Etkinlikler arasında bisiklet turu, çevre dostu iletişim eğitimi ve geleneksel çocuk oyunları yer alıyor.

18.09.2024 14:07
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(MANİSA)- Manisa'da, bu yıl 'Paylaşımlı Kamusal Alanlar' temasıyla düzenlenecek Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri başlıyor. 22 Eylül Pazar gününe kadar sürecek kutlama programı kapsamında bisiklet turu, arabasız gün etkinliği, çevre dostu iletişim eğitimi ve geleneksel çocuk oyunları etkinlikleri düzenlenecek.

Sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda farkındalık kampanyası olan ve her sene Eylül ayında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamaları, Manisa'da başlıyor. Her yıl farklı bir tema ile kutlanan haftanın 2024 yılı teması 'Paylaşımlı Kamusal Alanlar' olarak belirlendi. Tema ile daha fazla sosyal eşitlik, daha fazla yol güvenliği, daha az gürültü, daha iyi bir yaşam kalitesi ile kentlerdeki vatandaşların beklentilerinin karşılanması amaçlanıyor.

19 Eylül Perşembe günü başlayacak kutlama programı çerçevesinde 'Çevre Dostu İletişim Eğitimi' etkinliği düzenlenecek. Atatürk Gençlik Merkezi'nde yapılacak eğitim, saat 16.00'da başlayacak.

20 Eylül Cuma günü ise Manisalılar, bisikletleri ile 7'inci kitap fuarının açılışına katılacak. Lale Meydanı'nda toplanacak Manisalılar, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı, Ingolstadt Bulvarı, Sürmene Caddesi ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarını takip ederek Atatürk Kent Park'a ulaşacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de Ingolstadt Bulvarı'ndan itibaren Manisalılara katılarak bisikletiyle Kitap Fuarı açılışına katılacak.

15.30'da ise çocuklar geleneksel oyunlarla buluşacak. Atatürk Kent Parkı'nda yapılacak etkinlikte çocuklar, 'yağ satarım bal satarım', 'yakan top', 'halat çekme', 'ip atlama', 'çuval yarışı' ve 'sek sek' oynayacak.

22 Eylül Pazar günü ise arabasız gün etkinliği gerçekleştirilecek. 'Çocuklar kitap okuyor trafik duruyor' sloganıyla düzenlenecek programda, Sürmene Caddesi'ne giden yol kapatılarak kitap okuma etkinliği yapılacak.

Kaynak: ANKA

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