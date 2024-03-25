Manisa'nın Salihli ilçesinde, üst aramasına bonzai ele geçirilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıbektaşlı Mahallesinde durumunda şüphelendikleri A.A'nın (27) üzerinde arama yaptı.
Aramada 3,7 gram bonzai ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Salihli'de Bonzai Operasyonu: Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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