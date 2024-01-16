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Manisa'da Boşandığı Eşini Öldüren Kadın Tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da Boşandığı Eşini Öldüren Kadın Tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 7 yıl önce boşandığı eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren kadın tutuklandı. Cinayetin ardından gözaltına alınan kadının işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. İfadesinde, kendisini aldattığını öne sürdüğü eski eşiyle tartıştıklarını ve korkutma amaçlı ateş açtığını iddia etti.

Manisa\'da Boşandığı Eşini Öldüren Kadın Tutuklandı
16.01.2024 - 20:55,
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, 7 yıl önce boşandığı eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren kadın tutuklandı.

Dün, Seyrantepe Mahallesi'nde meydana gelen cinayetin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan A.Y'nin, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 2 çocuk annesi A.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay

Yaklaşık 7 yıl önce boşandığı İrfan Çimen (66) ile sokakta tartışan A.Y. (62), evinden aldığı av tüfeğiyle Çimen'e ateş etmiş, ağır yaralanan Çimen, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Zanlı, ifadesinde, evli oldukları dönemde kendisini aldattığını öne sürdüğü Çimen ile tartıştıklarını, Çimen'e "korkutma amaçlı" ateş açtığını iddia etmişti.

Kaynak: AA
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