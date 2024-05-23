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Manisa'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde yaklaşık 10 dakika boyunca yağan ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle tarım arazilerinde zarar meydana geldi.

Salihli'de aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle hem vatandaşlar hem de sürücüler zor anlar yaşadı. 10 dakika boyunca yağan ve ceviz büyüklüğünde olan dolu yağışı nedeniyle bazı mahallelerde tarım arazilerinin zarar gördüğü öğrenildi.

Dolu yağışına yolda ve araçlarında yakalanan vatandaşlar panik yaşarken, ilçedeki Pazar yerlerinin çatıları, işyerlerine ait gölgeliklerde zorludan zarar gördü.

Dolu yağışı ile halı sahalar beyaza bürünürken, bazı araçların camları da doludan dolayı hasar aldı.

Meteoroloji, akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen şiddetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı.