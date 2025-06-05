Manisa'da Cider Yolu Projesinin İlk Etabı Tamamlandı

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cider Yolu'nun bin 200 metrelik ilk etabındaki çalışmaları tamamladı. Mimar Sinan Bulvarı'na alternatif olacak yolda ilk geçişi Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yaptı.

Şehir trafiğinde alternatif bir yol olması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Cider Yolu projesinin ilk etabında çalışmalar tamamlandı. Gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Cider Yolu'nun yapımı tamamlanan bin 200 metrelik ilk etabının açılışında, ilk geçişi kendi kullandığı araç ile yaptı.

"3 kilometrelik hatla birlikte yeni bir arter oluşturacağız"

Başkan Zeyrek, "Çok sevdiğim hemşehrilerime bir bayram hediyesi vermek istiyordum. Bayramın ilk gününe bu yolu yetiştirmek için gece gündüz demeden çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz sözünde durdu. Cider Yolu Manisalıların hizmetine açıldı. Yaklaşık 79 hanenin kamulaştırıldığı, 21 milyon liradan fazla para harcadığımız, 3 kilometrelik yolun bin 200 metrelik kısmını bitirdik. 16 hanede daha kamulaştırma işlemi devam ediyor. Umuyorum ki çok kısa süre içerisinde bunu da tamamlayıp 3 kilometrelik hatla birlikte yeni bir arter oluşturacağız. Bu yeni arterimizle artık Manisa merkezde alternatif bir yol oluşmuş olacak" dedi.