Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Kalemli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. Yangına helikopter, arazöz, su tankeri, dozer ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi. Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, tehlikeli bir durumun atlatıldığını belirterek, köylülerin ve ekiplerin yoğun çabalarını övdü.

14.06.2024 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kalemli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.

Yangına, 1 helikopter, 18 arazöz, 10 su tankeri, 3 dozer ve 6 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

"Çok büyük bir tehlike atlatıldı"

Yangın bölgesine gelerek çalışmaları takip eden Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalle sakinlerine geçmiş olsun diyerek şöyle konuştu:

"Çok büyük bir tehlike atlatıldı aslında. 15.30 sıralarında arkada gördüğümüz köyün hemen bitişiğindeki orman tarafından başlıyor yangın ve rüzgarın etkisiyle otluk alanlar üzerinden köyün içinden geçiyor. Aslında işte o hengamede çok büyük bir tehlike atlatılıyor. Köylülerimizin ilk müdahalesi ve başta orman teşkilatımız ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları var. Köylülerin işbirliği, jandarma ekiplerimiz hakikaten herkes insanüstü gayret ettiler. Biz de kontrol altına aldıktan sonra buraya ulaşmış olduk. Büyük geçmiş diyorum."

Kalemli Mahallesi Muhtarı Rıza Çapar da kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla ilerlediğini dile getirerek, "Rüzgarın yoğun olması sebebiyle ateşin hızını kesemedik ama çok şükür evlere bir zarar vermedi. Buna çok şükür. Evlerin yanma tehlikesi oldu. Daha sonra ekiplerin müdahalesiyle, bizim çabamızla ateşin önüne geçtik." dedi.

Kaynak: AA

Orman Yangını, Fatih Genel, Helikopter, Şehzadeler, İtfaiye, Manisa, İzmir, Acil Durum, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 19:11:28. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement