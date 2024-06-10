Manisa'da çıkan yangın kontrol altına alındı

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(MANİSA) - Yunusemre ilçesinde çıkan yangın, ormanlık alana ve bölgedeki turistlik çadırlara sıçramadan Manisa Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ve orman ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, Yunusemre'nin Yuntdağı bölgesindeki Ortaköy'de kurulan, turistlik bir dinlenme yeri olan OBASYA çadırlarının da yer aldığı alanda çıktı. Öğlen saatlerinde başlayan yangının ihbarını alan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri teyakkuza geçti.

Orman ekipleri ile yoğun bir çalışma başlatan ekipler, ormanlık alana doğru ilerleyen yangını kontrol altına aldı. Makilik alanın ve meşe ağaçlarının etkilendiği yangın tamamen söndürülerek soğutma çalışmalarına geçildi.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında yaklaşık 25 dönümlük alan zarar gördü.