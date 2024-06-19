Manisa'da çıkan yangında meyve ağaçları zarar gördü - Son Dakika
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Manisa'da çıkan yangında meyve ağaçları zarar gördü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Dağhacıyusuf Mahallesi Eskiköy mevkinde çıkan yangında zeytin, elma, kiraz, ceviz gibi meyvelerden oluşan toplam 50 dekar alan zarar gördü. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti ancak yolların bozukluğu nedeniyle müdahalede güçlük yaşandı.

19.06.2024 12:19
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangında meyve ağaçları zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Dağhacıyusuf Mahallesi Eskiköy mevkindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında zeytin, elma, kiraz, ceviz gibi meyvelerden oluşan toplam 50 dekar alan zarar gördü.

Dağhacıyusuf Mahallesi Muhtarı Emine Dönertaş, gazetecilere yolların bozukluğu nedeniyle yangın söndürme ekiplerinin müdahalede güçlük yaşadığını söyledi.

Kaynak: AA

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