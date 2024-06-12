Manisa'da çıkan yangında yatalak kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'da çıkan yangında yatalak kadın hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında, yatalak kadın hayatını kaybetti. Ümmü Ocak'ın evinde çıkan yangına müdahale eden Mehmet Deniz ise dumandan hafif şekilde etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Evde yapılan incelemede Ümmü Ocak'ın cansız bedeni bulundu. Ocak'ın yalnız yaşadığı ve çocuklarının her gün ihtiyaçlarını karşıladığı belirtildi.

12.06.2024 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında, yatalak kadın hayatını kaybetti.

Beşeylül Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde oturan Ümmü Ocak'ın (79) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına ilk anda müdahale etmek isteyen Mehmet Deniz (46) dumandan hafif şekilde etkilendi. Deniz'e olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Evde yapılan incelemede Ümmü Ocak'ın cansız bedeni bulundu.

Yatalak olan Ocak'ın yalnız yaşadığı, evinin yakınlarında oturan çocuklarının da her gün gelerek annelerinin ihtiyaçlarını karşıladığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Mehmet Deniz, Alaşehir, İtfaiye, Manisa, Acil Durum, Ölüm, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da çıkan yangında yatalak kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:23 İstanbul’da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam İstanbul'da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam
17:07 Ateşkes yine çıkmaza girdi Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor Ateşkes yine çıkmaza girdi! Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 22:44:59. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da çıkan yangında yatalak kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement