Manisa'da çıkan yangınla mücadele devam ediyor - Son Dakika
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Manisa'da çıkan yangınla mücadele devam ediyor

Manisa\'da çıkan yangınla mücadele devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'in Boyalı ve Kayacık Mahallelerinde çıkan yangınla mücadeleye üçüncü günde 13 itfaiye aracı, 9 tanker ve 88 personelle devam edildiğini duyurdu. Ekiplerin, Salihli ilçesi Kale Mahallesi mevkiine sıçrayan yangını kontrol altına almak için hat oluşturduğu belirtildi.

16.08.2024 23:00  Güncelleme: 23:01
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'in Boyalı ve Kayacık Mahallelerinde çıkan yangınla mücadeleye üçüncü günde 13 itfaiye aracı, 9 tanker ve 88 personelle devam edildiğini duyurdu, Ekiplerin, Salihli ilçesi Kale Mahallesi mevkiine sıçrayan yangını kontrol altına almak için hat oluşturduğu belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, yaptığı yazılı açıklamada, yangının Salihli ilçesi Kale Mahallesini teğet geçtiğini ve tedbir amacıyla mahalle halkının tahliye edildiğini bildirdi. İnal, Kemer Mahallesi'ne doğru ilerleyen yangının, mahalleye ulaşmaması için itfaiye ekipleri ile birlikte hat oluşturduklarını kaydetti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de kuvvetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangında söndürme çalışmalarına devam ettiğini bildirerek, "yangın bölgesinde 6 hava aracı söndürme çalışmalarına destek veriyor. Alevlere karadan 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi, 4 TOMA ve 418 personel ile müdahale ediliyor" ifadesine yer verdi.

Kaynak: ANKA

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