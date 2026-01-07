Manisa'da Çevre Kirliliğine, 'Çöp Avcıları', "Dur" Diyecek - Son Dakika
Manisa'da Çevre Kirliliğine, 'Çöp Avcıları', "Dur" Diyecek

07.01.2026 15:54  Güncelleme: 16:43
Manisa Büyükşehir Belediyesi, ALO 153 çağrı hattı üzerinden gelen çöp ihbarlarına hızlı müdahale etmek amacıyla 'Çöp Avcıları' projesini hayata geçirdi. Bu proje, çevre kirliliğine karşı etkili bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Çöp Avcıları' projesini hayata geçirdi. Proje ile ALO 153 çağrı hattı üzerinden yapılan çöp ihbarlarına anında geri dönüş sağlanacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehri daha huzurlu ve yaşanılabilir kılmak için çalışmalarına bir yenisini ekleyerek "Çöp Avcıları" projesini başlattı. ALO 153 hattı ile entegre çalışan proje sayesinde, çevre kirliliğine karşı hızlı ve etkin bir müdahale dönemi başlıyor. Şehrin dört bir yanından gelen çöp ve kirlilik ihbarlarını anlık olarak değerlendiren ekipler, bildirilen noktalara en kısa sürede ulaşarak, temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Proje, özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde görüntü kirliliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Projenin detaylarını paylaşan Kent Estetiği Dairesi Başkanı Erk Kayabaş, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun vizyonu doğrultusunda, doğayı koruyan ve insan sağlığını merkeze alan projelere öncelik veriyoruz. 'Çöp Avcıları' ekiplerimizle Manisa'nın her sokağında vatandaşlarımızın yanındayız. Temel hedefimiz, çocuklarımıza pırıl pırıl bir şehir miras bırakmak" dedi.

Kayabaş, temiz bir Manisa'nın sadece belediye ekipleriyle değil, vatandaşların desteğiyle mümkün olacağını hatırlatarak, "Şehrimizi sahiplenen tüm hemşehrilerimizi, çevre temizliği konusunda daha hassas olmaya ve 'Yere atma, çöpe at' ilkesini birlikte yaşatmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, Manisa, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
