Manisa\'da Dağlık Alanda Erkek Cesedi Bulundu

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dağlık alanda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde bir kişi, Spil Dağı eteklerinde kayanın dibinde ceset olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve arama kurtarma ekipleri yaklaşık 5 saatlik tırmanışla bölgeye ulaştı.

Kimliği tespit edilemeyen ceset, Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.