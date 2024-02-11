Manisa'da DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'da DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Manisa\'da DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Manisa'da gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne para gönderdiği öne sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı. Suriyeli E.E. tutuklanırken, İ.E. ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11.02.2024 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ üyelerine para gönderdiği öne sürülen Suriyeli E.E. (27) ile aynı ülkeden İ.E. (26) hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, İ.E, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Manisa, Tutuklama, Terör, Soruşturma, Gözaltı, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 19:09:44. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement