Manisa'da dere temizliği talebi yerine getirildi

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(MANİSA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Aktaş'ın dere temizliği talebine Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in talimatıyla 5 günde içerisinde başladı.

MASKİ, Şehzadeler ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan derede sinek ve koku sorunu yaşayan mahalle sakinlerinin derenin temizlenmesi talebini karşılıksız bırakmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in talimatları ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede temizlik çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda dere yatağının içinde biriken malzemeler ve koku yapan çöpler uzaklaştırılıyor. Mahalle sakinleri dilekçelerine hızlı bir şekilde dönüş yapan ve derenin temizlenmesi talimatını veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e teşekkür etti.

"Yıllardır bu dere mahallemize sıkıntı yaşatıyordu"

Mahalle muhtarı Mehmet Ali Aktaş, "Mahallemizin yıllardır sorunu olan dere ıslahı için 25 Haziran tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ferdi Zeyrek'e müracaatımızı bildirdik. 5 gün içerisinde çalışma yapılacak olan dere yatağı kontrol edildi ve çalışmalar başladı. Ferdi Başkan'ımız başta olmak üzere, daire başkanımıza müdürlerimize ve emek veren tüm personel arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu dere sinek üretiyor. Sivrisinek konusunda çok rahatsız ediyor. Akşam saatlerinden itibaren de koku sıkıntısı yaşıyoruz. Maalesef derenin içine çöp atılıyor. Bu dereden çok çektik. Ama bir türlü yaptıramadık. Ferdi Başkanımdan Allah razı olsun. Bizimle çok ilgilendi. Teşekkür ediyorum" dedi.

Mahalle sakinleri, yürütülen temizlik faaliyetine ilişkin, şunları söyledi:

- Halil Açıkgöz: "Dere temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Sağolsun Ferdi Başkan'ımıza talebimizi ilettik. 3-4 gün içerisinde talebimiz yerine getirildi. Daha önce buradaki sinekten, böcekten, bağlarımız bahçelerimiz hasar görüyordu. Ne güzel oldu. Ferdi Başkanımızdan Allah razı olsun."

-Mehmet Özyörük: "Muhtarımız kısa süre önce Büyükşehir Belediyesine dilekçe verdi. MASKİ Genel Müdürlüğü de dere temizlik çalışmasına başladı. Sinekten, böcekten, kirlilikten mahallemiz şikayetçiydi. Ferdi Zeyrek Başkan'ımıza çok teşekkür ederiz."

-Mehmet Kurt: "Dere yatağının temizlenmesi konusu mahallemizin yıllardır kanayan yarasıydı. Muhtarımız Büyükşehir Belediyemize başvurdu. 5 gün içinde bu müracaatımız değerlendirildi. Büyükşehir Belediye Başkan'ımız Ferdi Zeyrek'e teşekkür ediyorum."

"Derelerimizi korumak için sahadayız"

MASKİ İş Makinesi Operatörü Fatih Alıncak, "Muhtarımızın verdiği dilekçe ile Yeşilköy mahallesinde temizlik çalışması yapıyoruz. Burada 1 kilometrelik dere temizliği yapıyoruz. Buradaki ilk amacımız suyun akışını sağlamak, oluşabilecek taşkınlara karşı önlem almaktır. Hedefimiz, oluşan larvalar, haşereleri uzaklaştırmak ve bununla birlikte koku oluşumunun önüne geçmektir. Burada yaşayan halkımızdan tek isteğimiz, dere yatağına çöp atmamalarıdır. Derelerimiz çöplük değildir. Derelerimizi korumak için daima sahadayız" diye konuştu.