Manisa'da düşman işgalinden kurtuluşun 104'üncü yılı törenle kutlandı
Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü, Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, zaferin yalnızca askeri bir başarı olmadığını belirterek, şehri Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında daha ileriye taşımanın boyun borcu olduğunu söyledi.
MANİSA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.
Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.
Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa'nın kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü aynı coşku ve heyecanla kutladıklarını söyledi. 104 yıl önce kazanılan zaferin yalnızca askeri bir başarı olmadığını vurgulayan Dutlulu, "Bizler, küllerinden doğan kahraman bir şehrin evlatlarıyız. Dedelerimizin canları pahasına bize emanet ettiği bu güzel şehri, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çok daha ileriye taşımak bizim en büyük boyun borcumuzdu^" dedi.Tören öğrenciler tarafından şiirler okunması ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından sona erdi.
Haber - Kamera: Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA
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